DJ Chulo

DJ Chulo

,

MC Gui Andrade

,

MC Daniel

Сингл  ·  2022

Bandida

#Латинская
DJ Chulo

Артист

DJ Chulo

Релиз Bandida

#

Название

Альбом

1

Трек Bandida

Bandida

MC Gui Andrade

,

MC Daniel

,

DJ Chulo

Bandida

2:35

Информация о правообладателе: AllJazz Produtora
Волна по релизу

Волна по релизу


