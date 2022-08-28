О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sagaz da VL

Sagaz da VL

Сингл  ·  2022

Não Importa

Контент 18+

#Рэп
Sagaz da VL

Артист

Sagaz da VL

Релиз Não Importa

#

Название

Альбом

1

Трек Não Importa

Não Importa

Sagaz da VL

Não Importa

3:39

Информация о правообладателе: Sagaz da VL
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Moleton
Moleton2024 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Olha Ai
Olha Ai2024 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Atitudes
Atitudes2024 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Viper
Viper2024 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Sobrenatural da Terra
Sobrenatural da Terra2023 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Pose de Madame
Pose de Madame2023 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Status Chique
Status Chique2023 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Meu Calendário
Meu Calendário2023 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Melhor do Mundo
Melhor do Mundo2022 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Gringa Putz
Gringa Putz2022 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Não Importa
Não Importa2022 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Musa de Berlim
Musa de Berlim2022 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Melhor Futuro
Melhor Futuro2022 · Сингл · Sagaz da VL
Релиз Calcinha do Crocodilo
Calcinha do Crocodilo2022 · Сингл · Sagaz da VL

Похожие артисты

Sagaz da VL
Артист

Sagaz da VL

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож