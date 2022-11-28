О нас

August Darnell

August Darnell

Альбом  ·  2022

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

#Поп
August Darnell

Артист

August Darnell

Релиз Once Upon a Cassette (Vol. 6)

#

Название

Альбом

1

Трек Endicott (In Tokyo) [Live]

Endicott (In Tokyo) [Live]

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

7:36

2

Трек Hula Hula Hula Ooola

Hula Hula Hula Ooola

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

3:20

3

Трек I Feel Like Shakin' it Up: I Need a Victim (Live)

I Feel Like Shakin' it Up: I Need a Victim (Live)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

8:05

4

Трек Predisposition Is a Condition of a Sick Society (Demo)

Predisposition Is a Condition of a Sick Society (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

4:04

5

Трек Slippin' and Slidin' (live)

Slippin' and Slidin' (live)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

12:36

6

Трек He's the Zootest of Them All

He's the Zootest of Them All

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

3:28

7

Трек Equal Opportunity (At the Desert Inn) [Live]

Equal Opportunity (At the Desert Inn) [Live]

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

14:08

8

Трек She Build Me Up

She Build Me Up

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

5:08

9

Трек You Can Dance If You Want to (Live)

You Can Dance If You Want to (Live)

August Darnell

,

Eddie Folk

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

6:53

10

Трек Bent out of Shape

Bent out of Shape

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

5:36

11

Трек I'm Comin' home (Live)

I'm Comin' home (Live)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

10:10

12

Трек What Are Ya Gonna Do When the Money Runs out? (Demo)

What Are Ya Gonna Do When the Money Runs out? (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

6:04

13

Трек Auf Wiedersehen Oldenburg (Live)

Auf Wiedersehen Oldenburg (Live)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

3:44

14

Трек One Plus One Equals One

One Plus One Equals One

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

4:00

15

Трек Waltz With Me

Waltz With Me

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

4:27

16

Трек Stay With Me

Stay With Me

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

4:15

17

Трек Co-Mingle Sweat (Live)

Co-Mingle Sweat (Live)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

4:58

18

Трек Get Rid (Congateased Demo)

Get Rid (Congateased Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

4:16

19

Трек Trippin' at the Ritz (Live)

Trippin' at the Ritz (Live)

August Darnell

,

Coati Mundi

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

6:04

20

Трек Catholic (Live)

Catholic (Live)

August Darnell

Once Upon a Cassette (Vol. 6)

10:56

Информация о правообладателе: 2c2c
