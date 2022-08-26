О нас

Phillip Officer

Альбом  ·  2022

You Keep Coming Back Like a Song

#Классическая
Релиз You Keep Coming Back Like a Song

#

Название

Альбом

1

Трек That Smile

That Smile

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

3:28

2

Трек Let Me Call You Sweetheart / You Should Be Loved

Let Me Call You Sweetheart / You Should Be Loved

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

4:14

3

Трек You Fascinate Me So

You Fascinate Me So

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

1:47

4

Трек But Beautiful / A Quiet Thing

But Beautiful / A Quiet Thing

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

4:48

5

Трек You Keep Coming Back Like a Song

You Keep Coming Back Like a Song

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

1:52

6

Трек Get Here / Come Down from the Tree

Get Here / Come Down from the Tree

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

4:05

7

Трек Wheels

Wheels

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

5:49

8

Трек Come Sail Away / Sailing / Shiver Me Timbers

Come Sail Away / Sailing / Shiver Me Timbers

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

7:56

9

Трек Blue Skies

Blue Skies

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

3:35

10

Трек This Moment

This Moment

Phillip Officer

You Keep Coming Back Like a Song

2:48

Информация о правообладателе: Phillip Officer
