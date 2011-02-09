О нас

Black Style

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2011

Black Style Verão 2011

#Со всего мира
Black Style

Black Style

Релиз Black Style Verão 2011

1

Трек Chifrudo

Chifrudo

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

2:28

2

Трек Boi

Boi

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

3:16

3

Трек Amassa a Latinha

Amassa a Latinha

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

4:11

4

Трек Pramil Com Redbull

Pramil Com Redbull

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

1:42

5

Трек Chuva de Perereca

Chuva de Perereca

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

2:26

6

Трек Delícialícia

Delícialícia

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

3:27

7

Трек Roda Gigante

Roda Gigante

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

2:48

8

Трек Liga da Justiça / Dança da Borboleta / Arriou / Tchubirabiron / Espanhola |

Liga da Justiça / Dança da Borboleta / Arriou / Tchubirabiron / Espanhola |

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

8:11

9

Трек Ivete ( Aí Aí Tu Me Seduz )

Ivete ( Aí Aí Tu Me Seduz )

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

2:19

10

Трек Bicicletinha Humana

Bicicletinha Humana

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

2:13

11

Трек Bumbum pro Alto

Bumbum pro Alto

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

3:07

12

Трек Balança o Rabinho

Balança o Rabinho

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

2:27

13

Трек É de Cima pra Baixo

É de Cima pra Baixo

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

3:43

14

Трек Pibibidon

Pibibidon

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

3:41

15

Трек Faz um Coraçãozinho

Faz um Coraçãozinho

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style Verão 2011

4:17

Информация о правообладателе: Black Style | Robyssão
