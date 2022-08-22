О нас

Lexnik

Lexnik

Альбом  ·  2022

Champetas Segunda Temporada

Lexnik

Артист

Lexnik

Релиз Champetas Segunda Temporada

#

Название

Альбом

1

Трек Basta Ya

Basta Ya

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:24

2

Трек El Caza Fantasma

El Caza Fantasma

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:18

3

Трек El Mochito

El Mochito

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

2:43

4

Трек El Realiti

El Realiti

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:16

5

Трек El Triciclo

El Triciclo

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

2:48

6

Трек La Brocha

La Brocha

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:23

7

Трек La Escova

La Escova

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:31

8

Трек La Numero 1

La Numero 1

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:27

9

Трек La Tetica

La Tetica

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:24

10

Трек Las Vocales

Las Vocales

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:12

11

Трек Lejos de Mi

Lejos de Mi

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:11

12

Трек No Hay Reversa

No Hay Reversa

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:42

13

Трек Parate

Parate

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:02

14

Трек Pegaito Pegaito

Pegaito Pegaito

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:11

15

Трек Regresa

Regresa

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:46

16

Трек Sube y Baja

Sube y Baja

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

2:50

17

Трек Te Vas

Te Vas

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

4:06

18

Трек Tu Guarda Espalda

Tu Guarda Espalda

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:09

19

Трек Vuela

Vuela

Lexnik

Champetas Segunda Temporada

3:11

Информация о правообладателе: SHOMER BIG
