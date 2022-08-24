О нас

Mark James

Mark James

Альбом  ·  2022

Folk Music - Only the Best

#Фолк
Mark James

Артист

Mark James

Релиз Folk Music - Only the Best

#

Название

Альбом

1

Трек Green, Green

Green, Green

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:18

2

Трек Today

Today

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:55

3

Трек Don't Think Twice, It's All Right

Don't Think Twice, It's All Right

Mark James

Folk Music - Only the Best

4:13

4

Трек Mariah

Mariah

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:25

5

Трек Leaving on a Jet Plane

Leaving on a Jet Plane

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:56

6

Трек This Land Is Your Land

This Land Is Your Land

Mark James

Folk Music - Only the Best

4:37

7

Трек Both Sides Now

Both Sides Now

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:16

8

Трек Four Strong Winds

Four Strong Winds

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:26

9

Трек Catch the Wind

Catch the Wind

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:58

10

Трек Day Is Done

Day Is Done

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:29

11

Трек For Lovin' me

For Lovin' me

Mark James

Folk Music - Only the Best

1:58

12

Трек Universal Soldier

Universal Soldier

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:53

13

Трек A World of Our Own

A World of Our Own

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:20

14

Трек Puff the Magic Dragon

Puff the Magic Dragon

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:42

15

Трек Get Together

Get Together

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:04

16

Трек Greenfields

Greenfields

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:50

17

Трек Saturday Night

Saturday Night

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:20

18

Трек Abraham Martin and John

Abraham Martin and John

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:07

19

Трек I'd Like to Teach the World to Sing

I'd Like to Teach the World to Sing

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:01

20

Трек If I Had a Hammer

If I Had a Hammer

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:24

21

Трек Early Morning Rain

Early Morning Rain

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:42

22

Трек I'll Never Find Another You

I'll Never Find Another You

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:40

23

Трек Home in the Meadow

Home in the Meadow

Mark James

Folk Music - Only the Best

1:54

24

Трек Where Have All the Flowers Gone

Where Have All the Flowers Gone

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:42

25

Трек Time

Time

Mark James

Folk Music - Only the Best

4:01

26

Трек Blowing in the Wind

Blowing in the Wind

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:37

27

Трек Follow Me

Follow Me

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:07

28

Трек Simple Song of Freedom

Simple Song of Freedom

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:51

29

Трек The First Time Ever I Saw Your Face

The First Time Ever I Saw Your Face

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:23

30

Трек Woodstock

Woodstock

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:35

31

Трек Rainy Day People

Rainy Day People

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:48

32

Трек Baby the Rain Must Fall

Baby the Rain Must Fall

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:22

33

Трек The Times They Are a-Changin'

The Times They Are a-Changin'

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:21

34

Трек Turn Around

Turn Around

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:35

35

Трек Weave Me the Sunshine

Weave Me the Sunshine

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:01

36

Трек Greenback Dollar

Greenback Dollar

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:19

37

Трек Seasons in the Sun

Seasons in the Sun

Mark James

Folk Music - Only the Best

4:06

38

Трек I Got You Babe

I Got You Babe

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:24

39

Трек This Old Guitar

This Old Guitar

Mark James

Folk Music - Only the Best

1:51

40

Трек Buy for Me the Rain

Buy for Me the Rain

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:41

41

Трек Michael (Row the Boat a-Shore)

Michael (Row the Boat a-Shore)

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:17

42

Трек Time in a Bottle

Time in a Bottle

Mark James

Folk Music - Only the Best

1:51

43

Трек Broomstick Cowboy

Broomstick Cowboy

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:53

44

Трек Raise a Ruckus Tonight

Raise a Ruckus Tonight

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:24

45

Трек Sunshine on My Shoulders

Sunshine on My Shoulders

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:56

46

Трек 500 Miles

500 Miles

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:29

47

Трек Silver Threads and Golden Needles

Silver Threads and Golden Needles

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:21

48

Трек If I Were a Carpenter

If I Were a Carpenter

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:35

49

Трек He's Got the Whole World

He's Got the Whole World

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:25

50

Трек My Sweet Lady

My Sweet Lady

Mark James

Folk Music - Only the Best

4:16

51

Трек One Too Many Mornings

One Too Many Mornings

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:46

52

Трек Forever Young

Forever Young

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:19

53

Трек Mr. Bojangles

Mr. Bojangles

Mark James

Folk Music - Only the Best

5:33

54

Трек I Believed It All

I Believed It All

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:32

55

Трек Poems, Prayers and Promises

Poems, Prayers and Promises

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:34

56

Трек Big Yellow Taxi

Big Yellow Taxi

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:58

57

Трек Sounds of Silence

Sounds of Silence

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:16

58

Трек Brandy

Brandy

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:01

59

Трек Come Saturday Morning

Come Saturday Morning

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:38

60

Трек My Back Pages

My Back Pages

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:21

61

Трек Will the Circle Be Unbroken

Will the Circle Be Unbroken

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:27

62

Трек All My Life's a Circle

All My Life's a Circle

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:42

63

Трек Lonesome Valley

Lonesome Valley

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:59

64

Трек Minstrel of the Dawn

Minstrel of the Dawn

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:07

65

Трек People Get Ready

People Get Ready

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:14

66

Трек There but for Fortune

There but for Fortune

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:02

67

Трек Lemon Tree

Lemon Tree

Mark James

Folk Music - Only the Best

2:53

68

Трек This Train

This Train

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:49

69

Трек A Worried Man

A Worried Man

Mark James

Folk Music - Only the Best

3:46

Информация о правообладателе: MARK JAMES
