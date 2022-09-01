О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Carlos RDS

Carlos RDS

Сингл  ·  2022

Subindo a Ladeira

#Рэп, ритм-н-блюз
Carlos RDS

Артист

Carlos RDS

Релиз Subindo a Ladeira

#

Название

Альбом

1

Трек Subindo a Ladeira

Subindo a Ladeira

Carlos RDS

Subindo a Ladeira

3:47

Информация о правообладателе: Carlos RDS
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tudo Oque Você Precisa
Tudo Oque Você Precisa2023 · Сингл · Alan Barboza
Релиз Rosas e Espinhos
Rosas e Espinhos2023 · Сингл · Dom Bregantin
Релиз Visão Além do Alcance
Visão Além do Alcance2022 · Сингл · Bruno BL
Релиз Saindo da Caverna
Saindo da Caverna2022 · Сингл · Carlos RDS
Релиз De Frente Com o Espelho 2
De Frente Com o Espelho 22022 · Сингл · Carlos RDS
Релиз Passei no Teste
Passei no Teste2022 · Сингл · Carlos RDS
Релиз Subindo a Ladeira
Subindo a Ladeira2022 · Сингл · Carlos RDS
Релиз Strike
Strike2022 · Сингл · Carlos RDS

Похожие артисты

Carlos RDS
Артист

Carlos RDS

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож