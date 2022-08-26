О нас

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Альбом  ·  2022

Shake It Up

#Со всего мира
Happy Louie and Julcia's Polka Band

Артист

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Релиз Shake It Up

#

Название

Альбом

1

Трек Little Louie Polka

Little Louie Polka

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:15

2

Трек Mamcia Polka

Mamcia Polka

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

3:00

3

Трек Happy Family Oberek

Happy Family Oberek

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:25

4

Трек Fiddle Faddle

Fiddle Faddle

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:42

5

Трек Wanda's Duma Polka

Wanda's Duma Polka

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:45

6

Трек Two Sweetheart's Polka

Two Sweetheart's Polka

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:29

7

Трек Our Beloved Senator Waltz

Our Beloved Senator Waltz

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

3:04

8

Трек Zosia Polka

Zosia Polka

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:52

9

Трек Kurka Jajko Squbila Oberek

Kurka Jajko Squbila Oberek

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:22

10

Трек Over the Mountain Polka

Over the Mountain Polka

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:17

11

Трек The Toledo Dance

The Toledo Dance

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:44

12

Трек State Fair Polka

State Fair Polka

Happy Louie and Julcia's Polka Band

Shake It Up

2:36

Информация о правообладателе: Ha-Lo Records
