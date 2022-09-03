О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Bernth

Bernth

Сингл  ·  2022

A Broken Heart

#Инструментальная

1 лайк

Bernth

Артист

Bernth

Релиз A Broken Heart

#

Название

Альбом

1

Трек A Broken Heart

A Broken Heart

Bernth

A Broken Heart

2:04

Информация о правообладателе: Bernth
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Outback Overdrive
Outback Overdrive2025 · Сингл · Escape the Internet
Релиз Say Less
Say Less2025 · Альбом · Bernth
Релиз Shred Wars
Shred Wars2025 · Сингл · Jared Dines
Релиз R.S.I.
R.S.I.2025 · Сингл · Bernth
Релиз Escape the Internet (Live in Utrecht)
Escape the Internet (Live in Utrecht)2025 · Альбом · Bernth
Релиз Farewell (Valhalla Remix)
Farewell (Valhalla Remix)2025 · Сингл · Bernth
Релиз CyberFunk
CyberFunk2025 · Альбом · Bernth
Релиз Coilbreaker
Coilbreaker2025 · Альбом · Bernth
Релиз Whispers
Whispers2025 · Сингл · Bernth
Релиз Summits
Summits2025 · Альбом · Bernth
Релиз Slapageddon
Slapageddon2025 · Альбом · Charles Berthoud
Релиз Tidal
Tidal2025 · Сингл · Bernth
Релиз Elemental
Elemental2024 · Альбом · Bernth
Релиз Midnight Drive
Midnight Drive2024 · Сингл · Bernth

Похожие альбомы

Релиз Phoenix Rising
Phoenix Rising2013 · Альбом · Calum Graham
Релиз Toccata
Toccata2022 · Сингл · Marcin
Релиз Lost Fables
Lost Fables2018 · Альбом · Opal Ocean
Релиз Narada Guitar 2 (The Best Of Two Decades)
Narada Guitar 2 (The Best Of Two Decades)2000 · Альбом · Various Artists
Релиз Monastery
Monastery2021 · Сингл · Feid
Релиз Joyland
Joyland2010 · Альбом · Andy Mckee
Релиз Acoustic Guitar Vol. 4
Acoustic Guitar Vol. 42019 · Альбом · Candyrat Records
Релиз Guitare flamenco pour l'été
Guitare flamenco pour l'été2015 · Альбом · Flamenco Guitar Masters
Релиз Bossa for Two Guitars - Experience Bossa Lounge
Bossa for Two Guitars - Experience Bossa Lounge2009 · Альбом · P
Релиз 12:34
12:342013 · Альбом · Don Ross
Релиз Message in a Bottle
Message in a Bottle2021 · Сингл · 40 Fingers
Релиз Stories of a Hollow Wood
Stories of a Hollow Wood2018 · Альбом · Emanuele Grafitti
Релиз Chega De Saudade (Bossa Nova for Two Guitars)
Chega De Saudade (Bossa Nova for Two Guitars)2019 · Альбом · O
Релиз Corporate Love Breakdown: The Bluegrass Tribute to Radiohead
Corporate Love Breakdown: The Bluegrass Tribute to Radiohead2005 · Альбом · Pickin' On Series

Похожие артисты

Bernth
Артист

Bernth

Buckethead
Артист

Buckethead

Mike Portnoy
Артист

Mike Portnoy

Liquid Tension Experiment
Артист

Liquid Tension Experiment

Joe Satriani
Артист

Joe Satriani

Dave Grohl
Артист

Dave Grohl

Long Distance Calling
Артист

Long Distance Calling

Levithan
Артист

Levithan

Carina Round
Артист

Carina Round

The Pineapple Thief
Артист

The Pineapple Thief

James LaBrie
Артист

James LaBrie

Our Lady Peace
Артист

Our Lady Peace

Steve Vai
Артист

Steve Vai