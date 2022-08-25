О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Airborne Sound

Airborne Sound

Альбом  ·  2022

Construction

#Инструментальная
Airborne Sound

Артист

Airborne Sound

Релиз Construction

#

Название

Альбом

1

Трек Angle Grinder Turn on and Working on Metal Railing in Spurts

Angle Grinder Turn on and Working on Metal Railing in Spurts

Airborne Sound

Construction

0:43

2

Трек Gas Brush Chipper Idling Then Grinding Branches, D50

Gas Brush Chipper Idling Then Grinding Branches, D50

Airborne Sound

Construction

3:26

3

Трек Gas Brush Chipper Idling Then Grinding Branches, H4n

Gas Brush Chipper Idling Then Grinding Branches, H4n

Airborne Sound

Construction

3:26

4

Трек Construction Site, Offstage Pov, with Angle Grinder and Wrenching Metal

Construction Site, Offstage Pov, with Angle Grinder and Wrenching Metal

Airborne Sound

Construction

1:21

5

Трек Construction Site with Cutting Wheel, Some Voices and Machinery in the Distance

Construction Site with Cutting Wheel, Some Voices and Machinery in the Distance

Airborne Sound

Construction

2:08

6

Трек Demolition Hammer Working on Concrete and Metal with a Tonal Grind

Demolition Hammer Working on Concrete and Metal with a Tonal Grind

Airborne Sound

Construction

1:39

7

Трек Demolition Hammer Working on Concrete in Random Spurts, Then Off

Demolition Hammer Working on Concrete in Random Spurts, Then Off

Airborne Sound

Construction

0:29

8

Трек Jackhammer, Narrow Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, D50

Jackhammer, Narrow Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, D50

Airborne Sound

Construction

0:57

9

Трек Jackhammer, Narrow Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, H4n

Jackhammer, Narrow Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, H4n

Airborne Sound

Construction

0:57

10

Трек Jackhammer, Wide Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, D50

Jackhammer, Wide Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, D50

Airborne Sound

Construction

2:10

11

Трек Jackhammer, Wide Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, H4n

Jackhammer, Wide Pov, Working with a Rattle and Chatter in the Medium Distance, H4n

Airborne Sound

Construction

2:10

12

Трек Stihl 14 Inch Abrasive Saw Cutting Metal Bar with Revs, Various

Stihl 14 Inch Abrasive Saw Cutting Metal Bar with Revs, Various

Airborne Sound

Construction

1:45

13

Трек Stihl 14 Inch Abrasive Saw Cutting Metal Strong Then Diminishing, Cutting Through Bar

Stihl 14 Inch Abrasive Saw Cutting Metal Strong Then Diminishing, Cutting Through Bar

Airborne Sound

Construction

0:43

14

Трек Demolition Hammers Working on Concrete, Exploring, Near and Far

Demolition Hammers Working on Concrete, Exploring, Near and Far

Airborne Sound

Construction

2:17

Информация о правообладателе: Airborne Sound
