La Banda Chalaca

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

Альбом  ·  2022

La Choza Nautica, Minka

#Латинская
La Banda Chalaca

Артист

La Banda Chalaca

Релиз La Choza Nautica, Minka

#

Название

Альбом

1

Трек La Fama (En Vivo)

La Fama (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

7:23

2

Трек Pedrito Macoña (En Vivo)

Pedrito Macoña (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

4:41

3

Трек A Maina (En Vivo)

A Maina (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

6:12

4

Трек El Ratón (En Vivo)

El Ratón (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

6:49

5

Трек Ladrón de Tu Amor (En Vivo)

Ladrón de Tu Amor (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

6:39

6

Трек Otra Oportunidad (En Vivo)

Otra Oportunidad (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

8:42

7

Трек Pedro Navaja (En Vivo)

Pedro Navaja (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

7:39

8

Трек Sientate Ahi (En Vivo)

Sientate Ahi (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

7:31

9

Трек Todo Tiene Su Final (En Vivo)

Todo Tiene Su Final (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

6:03

10

Трек Tu Loco Loco (En Vivo)

Tu Loco Loco (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

5:10

11

Трек Juana Peña (En Vivo)

Juana Peña (En Vivo)

La Banda Chalaca

,

Salsa Prime

La Choza Nautica, Minka

7:23

Информация о правообладателе: Jose Boggiano
