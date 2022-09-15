О нас

RyanD

RyanD

Альбом  ·  2022

Sadness of the Melody (Instrumentals)

#Хип-хоп
RyanD

Артист

RyanD

Релиз Sadness of the Melody (Instrumentals)

#

Название

Альбом

1

Трек Sadness of the Melody

Sadness of the Melody

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:10

2

Трек Broken Letter

Broken Letter

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:49

3

Трек Jazzing up the Lofi

Jazzing up the Lofi

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:00

4

Трек Voices

Voices

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

3:32

5

Трек Smoothness of the Melody

Smoothness of the Melody

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

2:42

6

Трек Late Nights

Late Nights

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

2:58

7

Трек Boombap the Lofi

Boombap the Lofi

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:05

8

Трек Drinking the Sorrows

Drinking the Sorrows

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:48

9

Трек Boombapping Next Door

Boombapping Next Door

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

3:08

10

Трек Lofi in My Feelings

Lofi in My Feelings

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

3:02

11

Трек Chilling With the Lofi

Chilling With the Lofi

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:37

12

Трек Jazzy Fiasco

Jazzy Fiasco

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

3:25

13

Трек Chilling the Melody

Chilling the Melody

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

3:15

14

Трек I Wish I Knew

I Wish I Knew

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:34

15

Трек Never Going to Drag Me Down

Never Going to Drag Me Down

RyanD

Sadness of the Melody (Instrumentals)

4:48

Информация о правообладателе: RyanD
Волна по релизу

