О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shakuten

Shakuten

Сингл  ·  2022

Forgotten Data

Контент 18+

#Псай-транс
Shakuten

Артист

Shakuten

Релиз Forgotten Data

#

Название

Альбом

1

Трек Sunbeam

Sunbeam

Shakuten

Forgotten Data

2:51

2

Трек Unexplored Incredible

Unexplored Incredible

Shakuten

Forgotten Data

2:55

3

Трек Slytherin

Slytherin

Shakuten

Forgotten Data

2:54

Информация о правообладателе: Shakuten
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Independent
Independent2023 · Сингл · Shakuten
Релиз Black Sea
Black Sea2023 · Сингл · Літковський.
Релиз Just Forget It and Dance
Just Forget It and Dance2022 · Сингл · Shakuten
Релиз Night Dancefloor
Night Dancefloor2022 · Сингл · Shakuten
Релиз Save Your Soul
Save Your Soul2022 · Сингл · Luchano
Релиз Forgotten Data
Forgotten Data2022 · Сингл · Shakuten
Релиз Flower Rain
Flower Rain2022 · Сингл · Shakuten
Релиз Alive in the War Dust
Alive in the War Dust2022 · Сингл · Shakuten
Релиз Damaged Files
Damaged Files2021 · Сингл · Shakuten

Похожие артисты

Shakuten
Артист

Shakuten

Karandash
Артист

Karandash

D-man 55
Артист

D-man 55

Один.Восемь
Артист

Один.Восемь

Угол Зрения
Артист

Угол Зрения

Крестная семья
Артист

Крестная семья

КРЭК
Артист

КРЭК

Ганза
Артист

Ганза

Arhara
Артист

Arhara

Сангу Дэ САО
Артист

Сангу Дэ САО

Nekby
Артист

Nekby

Бледный
Артист

Бледный

Максим Ильинов
Артист

Максим Ильинов