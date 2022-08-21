О нас

Гнойный$Бани

Гнойный$Бани

Альбом  ·  2022

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

Контент 18+

#Русский рэп#Рэп
Гнойный$Бани

Артист

Гнойный$Бани

Релиз Генитальный карбюратор дефлорированных уток

#

Название

Альбом

1

Трек Гниение Аманды

Гниение Аманды

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:59

2

Трек Тиски

Тиски

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:01

3

Трек Ты должен...

Ты должен...

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:52

4

Трек Затруднительное выдирание гнилых зародышей

Затруднительное выдирание гнилых зародышей

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:27

5

Трек Vomit Terrorist

Vomit Terrorist

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:54

6

Трек Когда я ем и сру одновременно, я чувствую себя

Когда я ем и сру одновременно, я чувствую себя

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:46

7

Трек Лирика гнойных нарывов

Лирика гнойных нарывов

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:46

8

Трек Все твои догадки тщетны, потому что в тебе что-то скрывается

Все твои догадки тщетны, потому что в тебе что-то скрывается

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:14

9

Трек Блевотная любовь

Блевотная любовь

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:55

10

Трек Святая мельница преподобного Фрэда

Святая мельница преподобного Фрэда

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:12

11

Трек Розочка

Розочка

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:24

12

Трек Изнасилованная, инфицированная и заживо-сгнившая

Изнасилованная, инфицированная и заживо-сгнившая

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:00

13

Трек Демобилизации не будет, потому что тебя убьют деды

Демобилизации не будет, потому что тебя убьют деды

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:37

14

Трек Хирургические инструменты на все случае жизни

Хирургические инструменты на все случае жизни

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

3:26

15

Трек Божья копрофилия

Божья копрофилия

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:28

16

Трек Алмазная чистка черепа

Алмазная чистка черепа

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

2:14

17

Трек Подвальная сортировка расчленённых

Подвальная сортировка расчленённых

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:56

18

Трек Я не силён в анатомии, но знаю что трупы гниют

Я не силён в анатомии, но знаю что трупы гниют

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:06

19

Трек Мои черви повлияли на тебя

Мои черви повлияли на тебя

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:37

20

Трек Ты не можешь родить

Ты не можешь родить

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:45

21

Трек Дорожный патруль смерти

Дорожный патруль смерти

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:16

22

Трек Боже правый

Боже правый

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:46

23

Трек Твоё говно на моём члене или мой нож в твоём сердце

Твоё говно на моём члене или мой нож в твоём сердце

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:45

24

Трек Автомойка «Мясная лавка»

Автомойка «Мясная лавка»

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:05

25

Трек Медицинская группировуха

Медицинская группировуха

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:47

26

Трек Страсть к червям

Страсть к червям

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:25

27

Трек Во имя овцы, сыра и свиного уха!

Во имя овцы, сыра и свиного уха!

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

1:40

28

Трек Хирург на скутере режет людей

Хирург на скутере режет людей

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

0:31

29

Трек Перфорация эксгумированных М кривыми зубами

Перфорация эксгумированных М кривыми зубами

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

2:26

30

Трек Буль-буль-буль карасики

Буль-буль-буль карасики

Гнойный$Бани

Генитальный карбюратор дефлорированных уток

2:53

Информация о правообладателе: Лирика из морга
