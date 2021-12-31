О нас

Pedro Rocha

Pedro Rocha

Альбом  ·  2021

Guitar Recital

#Инструментальная
Pedro Rocha

Артист

Pedro Rocha

Релиз Guitar Recital

#

Название

Альбом

1

Трек Introduction and Variations on a Theme by Mozart, Op.9 (From "The Magic Flute")

Introduction and Variations on a Theme by Mozart, Op.9 (From "The Magic Flute")

Pedro Rocha

Guitar Recital

9:02

2

Трек Lágrima

Lágrima

Pedro Rocha

Guitar Recital

1:32

3

Трек La Cubana

La Cubana

Pedro Rocha

Guitar Recital

2:36

4

Трек Prelude N°1 (Homage to the Brazilian "Sertanejo" - Melodia Lírica)

Prelude N°1 (Homage to the Brazilian "Sertanejo" - Melodia Lírica)

Pedro Rocha

Guitar Recital

4:43

5

Трек Prélude N°2 (Homage to the "Malandro Carioca" - Melodia Capadócia - Melodia Capoeira)

Prélude N°2 (Homage to the "Malandro Carioca" - Melodia Capadócia - Melodia Capoeira)

Pedro Rocha

Guitar Recital

3:26

6

Трек Prelude N°3 (Homage to Bach)

Prelude N°3 (Homage to Bach)

Pedro Rocha

Guitar Recital

3:14

7

Трек Prelude N°4 (Homage to the Brazilian Indians)

Prelude N°4 (Homage to the Brazilian Indians)

Pedro Rocha

Guitar Recital

3:36

8

Трек Prelude N°5 (Homage to the "Carioca" Social Life)

Prelude N°5 (Homage to the "Carioca" Social Life)

Pedro Rocha

Guitar Recital

3:40

9

Трек Valsa N°3, Op.8

Valsa N°3, Op.8

Pedro Rocha

Guitar Recital

3:54

10

Трек Sinhazinha

Sinhazinha

Pedro Rocha

Guitar Recital

3:07

11

Трек Pó De Mico

Pó De Mico

Pedro Rocha

Guitar Recital

2:50

12

Трек Homenaje (Pour Le “Tombeau De Claude Debussy”)

Homenaje (Pour Le “Tombeau De Claude Debussy”)

Pedro Rocha

Guitar Recital

3:03

13

Трек Sarabande Pour Guitare, Fp 179

Sarabande Pour Guitare, Fp 179

Pedro Rocha

Guitar Recital

2:27

14

Трек Tiento

Tiento

Pedro Rocha

Guitar Recital

8:42

Информация о правообладателе: Pedro Rocha Guitar
