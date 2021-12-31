Информация о правообладателе: Pedro Rocha Guitar
Альбом · 2021
Guitar Recital
#
Название
Альбом
1
9:02
5
3:26
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Introduction and Variations on a Theme by Mozart, Op.9 (From "The Magic Flute")2023 · Сингл · Pedro Rocha
La Cubana2023 · Сингл · Pedro Rocha
Valsa N°3, Op.82023 · Сингл · Pedro Rocha
Homenaje (Pour Le “Tombeau De Claude Debussy”)2023 · Сингл · Pedro Rocha
Sarabande Pour Guitare, Fp 1792023 · Сингл · Pedro Rocha
Sinhazinha2023 · Сингл · Pedro Rocha
Amor de Mãe2023 · Сингл · Pedro Rocha
L'eraclito amoroso2022 · Сингл · Pedro Rocha
Prelude N° 4 (Homage to the Brazilian Indian)2021 · Сингл · Pedro Rocha
Tiento2021 · Сингл · Pedro Rocha
Pó De Mico2021 · Сингл · Pedro Rocha
Guitar Recital2021 · Альбом · Pedro Rocha
Lágrima2021 · Сингл · Pedro Rocha
Gnossienne N°12021 · Сингл · Pedro Rocha