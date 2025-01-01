О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Canarinhos de Cristo

Canarinhos de Cristo

Альбом  ·  1987

Com o Crente Vai Jesus

#Фанк, cоул
Canarinhos de Cristo

Артист

Canarinhos de Cristo

Релиз Com o Crente Vai Jesus

#

Название

Альбом

1

Трек Com o Crente Vai Jesus

Com o Crente Vai Jesus

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

2:51

2

Трек Amigo

Amigo

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

3:27

3

Трек Chorar aos Pés de Jesus

Chorar aos Pés de Jesus

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

2:35

4

Трек O Meu Nome no Céu

O Meu Nome no Céu

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

3:03

5

Трек Jesusalém

Jesusalém

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

3:09

6

Трек O Tempo Está Passando

O Tempo Está Passando

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

2:19

7

Трек Oração Respondida

Oração Respondida

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

3:00

8

Трек Presente Recebido

Presente Recebido

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

2:43

9

Трек Quem São Estes

Quem São Estes

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

3:42

10

Трек Oração das Mães

Oração das Mães

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

2:40

11

Трек Fui Transformado

Fui Transformado

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

2:18

12

Трек Grande Exemplo

Grande Exemplo

Canarinhos de Cristo

Com o Crente Vai Jesus

3:09

Информация о правообладателе: Canarinhos de Cristo
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Quando Jesus Voltar
Quando Jesus Voltar2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Quando Jesus Voltar
Quando Jesus Voltar2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Ele Não Morreu
Ele Não Morreu2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Ele Não Morreu
Ele Não Morreu2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Não É Preciso Chorar
Não É Preciso Chorar2024 · Сингл · Marcos e Matteus
Релиз Não É Preciso Chorar
Não É Preciso Chorar2024 · Сингл · Marcos e Matteus
Релиз Pelo Sangue
Pelo Sangue2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Pelo Sangue
Pelo Sangue2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Glória
Glória2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Glória
Glória2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз A Volta por Cima
A Volta por Cima2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз A Volta por Cima
A Volta por Cima2024 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Agradecimento
Agradecimento2023 · Сингл · Canarinhos de Cristo
Релиз Agradecimento
Agradecimento2023 · Сингл · Canarinhos de Cristo

Похожие артисты

Canarinhos de Cristo
Артист

Canarinhos de Cristo

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож