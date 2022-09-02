Информация о правообладателе: Joel Thetford
Альбом · 2022
Complicated
Другие альбомы исполнителя
Guitars Outlaws and Unforgettable Tales2025 · Альбом · Joel Thetford
Criminal Queen2024 · Сингл · Joel Thetford
Keep Your Head Up2024 · Сингл · Joel Thetford
We're Cowboys2024 · Альбом · Joel Thetford
Livin' ain't Easy2023 · Сингл · Joel Thetford
Piece of the Puzzle2023 · Сингл · Joel Thetford
Open Road2023 · Сингл · Joel Thetford
Battery Steele2023 · Альбом · Joel Thetford
Are We Through Now2022 · Сингл · Joel Thetford
Complicated2022 · Альбом · Joel Thetford
Lillie Mae2022 · Сингл · Joel Thetford
Out of the Way2022 · Сингл · Joel Thetford
Broken Heart2022 · Сингл · Joel Thetford
Moonshine2022 · Сингл · Meg Shorette