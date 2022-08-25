О нас

Информация о правообладателе: Ricardo Braga Music
Релиз Sax Covers, Vol. 5
Sax Covers, Vol. 52024 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Viva La Vida
Viva La Vida2024 · Сингл · Ricardo Braga
Релиз Sax Covers, Vol. 4
Sax Covers, Vol. 42023 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Sax Covers, Vol. 2
Sax Covers, Vol. 22022 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Cabaré Sertanejo
Cabaré Sertanejo2006 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Grandes Sucessos - Ricardo Braga
Grandes Sucessos - Ricardo Braga2000 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Amor Secreto Amor
Amor Secreto Amor1982 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Coração de Segunda Mão
Coração de Segunda Mão1981 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Sentimentos
Sentimentos1980 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Uma Estrela Vai Brilhar
Uma Estrela Vai Brilhar1979 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Ricardo Braga Interpreta Roberto e Erasmo Carlos
Ricardo Braga Interpreta Roberto e Erasmo Carlos1979 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Esta Tarde Vi Chover (Esta Tarde Vi Llover) / Desculpas / Renato Collection
Esta Tarde Vi Chover (Esta Tarde Vi Llover) / Desculpas / Renato Collection1978 · Сингл · Ricardo Braga
Релиз Um Menino Pobre Como Eu
Um Menino Pobre Como Eu1978 · Альбом · Ricardo Braga
Релиз Roberto Collection / Viver Sozinho (Dejame Solo)
Roberto Collection / Viver Sozinho (Dejame Solo)1977 · Сингл · Ricardo Braga

Релиз Café Bossa Nova
Café Bossa Nova2021 · Альбом · Sarah Menescal
Релиз Naked Bossa
Naked Bossa2015 · Альбом · Franco Sattamini
Релиз Something to Say
Something to Say2020 · Альбом · Cory Henry
Релиз Cabaret
Cabaret2020 · Альбом · Natalie Renoir
Релиз Losing My Religion
Losing My Religion2017 · Сингл · Banda Do Sul
Релиз Vintage Summer Playlist, Vol.3
Vintage Summer Playlist, Vol.32016 · Альбом · Various Artists
Релиз No Money
No Money2019 · Сингл · Corcovado Frequency
Релиз Slave to Love
Slave to Love2020 · Сингл · Bossart Ensemble
Релиз Coconut Bossa 2
Coconut Bossa 22017 · Альбом · Various Artists
Релиз Vintage Café - Lounge & Jazz Blends (Special Selection), Pt. 9
Vintage Café - Lounge & Jazz Blends (Special Selection), Pt. 92017 · Альбом · Various Artists
Релиз Perfect Strangers
Perfect Strangers2019 · Альбом · Nikki Ocean
Релиз Cool Covers in Bossa Nova: Taste of Saudade
Cool Covers in Bossa Nova: Taste of Saudade2017 · Альбом · Various Artists
Релиз Brazil Loves Bossa, Vol. 9
Brazil Loves Bossa, Vol. 92019 · Альбом · Various Artists
Релиз Take on Me
Take on Me2018 · Сингл · United Rhythms Of Brazil

Ricardo Braga
Артист

Ricardo Braga

Gaëtan Roussel
Артист

Gaëtan Roussel

John Farnham
Артист

John Farnham

King
Артист

King

Antonello Venditti
Артист

Antonello Venditti

Bénabar
Артист

Bénabar

Manuel Mijares
Артист

Manuel Mijares

Little River Band
Артист

Little River Band

Jahtones
Артист

Jahtones

Rasmus Seebach
Артист

Rasmus Seebach

William Bell
Артист

William Bell

World in Union
Артист

World in Union

Country Love
Артист

Country Love