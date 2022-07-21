О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Малыш и музыка

Альбом  ·  2022

Вундеркинд

#Инструментальная
Артист

Релиз Вундеркинд

#

Название

Альбом

1

Трек Маленькая мечта

Маленькая мечта

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

4:27

2

Трек Под звуки скрипки

Под звуки скрипки

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

5:22

3

Трек Восточные мотивы

Восточные мотивы

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

9:07

4

Трек Большие надежды

Большие надежды

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

2:48

5

Трек Путь к прекрасному

Путь к прекрасному

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

7:53

6

Трек Оптимист

Оптимист

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

3:12

7

Трек Запах цветов

Запах цветов

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

2:16

8

Трек На клавишах души

На клавишах души

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

8:58

9

Трек Мечта о музыке

Мечта о музыке

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

4:15

10

Трек Глубина мыслей

Глубина мыслей

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

8:57

11

Трек По дороге с мечтой

По дороге с мечтой

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

2:01

12

Трек Волшебная симфония

Волшебная симфония

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

6:55

13

Трек Гармония природы

Гармония природы

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

4:52

14

Трек Вдохновение классикой

Вдохновение классикой

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

4:14

15

Трек Сотворение шедевра

Сотворение шедевра

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

4:35

16

Трек Создавая идею

Создавая идею

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

5:54

17

Трек Лучшее впереди

Лучшее впереди

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

3:44

18

Трек Новые планы

Новые планы

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

3:41

19

Трек Способность создавть

Способность создавть

Музыка хорошего настроения

Вундеркинд

5:23

Информация о правообладателе: Digital Publishing
