B.T.R

B.T.R

Альбом  ·  2022

Родина

#Метал

36 лайков

B.T.R

Артист

B.T.R

Релиз Родина

#

Название

Альбом

1

Трек Moscow City

Moscow City

B.T.R

Родина

3:20

2

Трек Идём на Берлин

Идём на Берлин

B.T.R

Родина

3:57

3

Трек Этот день

Этот день

B.T.R

Родина

4:01

4

Трек Солнце

Солнце

B.T.R

Родина

3:36

5

Трек Мы - это Родина

Мы - это Родина

B.T.R

Родина

4:44

6

Трек От героев былых времен

От героев былых времен

B.T.R

Родина

2:28

7

Трек Ночь

Ночь

B.T.R

Родина

3:54

8

Трек Ленинград 1943

Ленинград 1943

B.T.R

Родина

4:36

9

Трек Курская дуга

Курская дуга

B.T.R

Родина

4:04

10

Трек Мы будем вместе

Мы будем вместе

B.T.R

Родина

3:43

11

Трек Хатынь

Хатынь

B.T.R

Родина

5:06

12

Трек Надежды бродяг

Надежды бродяг

B.T.R

Родина

3:35

13

Трек О боже какой мужчина

О боже какой мужчина

B.T.R

Родина

2:40

14

Трек Песня красноармейца

Песня красноармейца

B.T.R

Родина

2:58

15

Трек Надежды бродяг (DIMMM Remix)

Надежды бродяг (DIMMM Remix)

B.T.R

Родина

4:52

Информация о правообладателе: Shark Music
