Menor $ETE

Menor $ETE

Сингл  ·  2022

Full Bank, Vol. 1

Контент 18+

#Рэп
Menor $ETE

Артист

Menor $ETE

Релиз Full Bank, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Fatos

Fatos

Menor $ETE

Full Bank, Vol. 1

2:11

2

Трек Plugdi

Plugdi

Menor $ETE

,

akao.47

Full Bank, Vol. 1

2:11

Информация о правообладателе: Ya2 Records
