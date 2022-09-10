О нас

,

Dreamstatician

,

Seas of Dreams

Альбом  ·  2022

Dreamy Ocean

#Эмбиент
Артист

Релиз Dreamy Ocean

#

Название

Альбом

1

Трек Current

Current

Dreamstatician

Dreamy Ocean

1:58

2

Трек Inlet

Inlet

Dreamstatician

Dreamy Ocean

1:24

3

Трек Brine

Brine

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:36

4

Трек Tide

Tide

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:10

5

Трек Calm Waters

Calm Waters

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:27

6

Трек Algae

Algae

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:15

7

Трек Seagrass

Seagrass

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:40

8

Трек Kelp

Kelp

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:10

9

Трек Abalone

Abalone

Dreamstatician

Dreamy Ocean

1:58

10

Трек Coastal

Coastal

Dreamstatician

Dreamy Ocean

3:38

11

Трек Driftwood

Driftwood

Dreamstatician

Dreamy Ocean

3:38

12

Трек Offshore

Offshore

Dreamstatician

Dreamy Ocean

1:49

13

Трек Yacht

Yacht

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:12

14

Трек Marine Blue

Marine Blue

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:44

15

Трек Walrus

Walrus

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:28

16

Трек Coral Reef

Coral Reef

Dreamstatician

Dreamy Ocean

2:12

17

Трек Crashing Waves

Crashing Waves

Dreamstatician

Dreamy Ocean

1:10

18

Трек Barnacle

Barnacle

Dreamstatician

Dreamy Ocean

1:49

19

Трек Starfish

Starfish

Dreamstatician

Dreamy Ocean

1:57

20

Трек Life

Life

Sea of Calmness

Dreamy Ocean

1:33

21

Трек Glistening Shores

Glistening Shores

Sea of Calmness

Dreamy Ocean

1:57

22

Трек The White Horse

The White Horse

Sea of Calmness

Dreamy Ocean

3:15

23

Трек Crest

Crest

Sea of Calmness

Dreamy Ocean

2:12

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
