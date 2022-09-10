О нас

Ocean Waves

Ocean Waves

,

Sea Of Waves

,

Sea Waves Sounds

Альбом  ·  2022

Wavy Days

#Эмбиент
Ocean Waves

Артист

Ocean Waves

Релиз Wavy Days

#

Название

Альбом

1

Трек Crashing Waves, Pt. 1

Crashing Waves, Pt. 1

Ocean Waves

Wavy Days

2:02

2

Трек Crashing Waves, Pt. 2

Crashing Waves, Pt. 2

Ocean Waves

Wavy Days

2:11

3

Трек Crashing Waves, Pt. 4

Crashing Waves, Pt. 4

Ocean Waves

Wavy Days

2:30

4

Трек Crashing Waves, Pt. 5

Crashing Waves, Pt. 5

Ocean Waves

Wavy Days

2:38

5

Трек Crashing Waves, Pt. 6

Crashing Waves, Pt. 6

Ocean Waves

Wavy Days

3:20

6

Трек Crashing Waves, Pt. 7

Crashing Waves, Pt. 7

Ocean Waves

Wavy Days

2:55

7

Трек Crashing Waves, Pt. 9

Crashing Waves, Pt. 9

Ocean Waves

Wavy Days

4:09

8

Трек Crashing Waves, Pt. 10

Crashing Waves, Pt. 10

Ocean Waves

Wavy Days

3:44

9

Трек Crashing Waves, Pt. 12

Crashing Waves, Pt. 12

Ocean Waves

Wavy Days

4:15

10

Трек Crashing Waves, Pt. 13

Crashing Waves, Pt. 13

Ocean Waves

Wavy Days

5:29

11

Трек Crashing Waves, Pt. 15

Crashing Waves, Pt. 15

Ocean Waves

Wavy Days

2:47

12

Трек Crashing Waves, Pt. 16

Crashing Waves, Pt. 16

Ocean Waves

Wavy Days

3:08

13

Трек Crashing Waves, Pt. 17

Crashing Waves, Pt. 17

Ocean Waves

Wavy Days

4:27

14

Трек Crashing Waves, Pt. 19

Crashing Waves, Pt. 19

Ocean Waves

Wavy Days

5:04

15

Трек Brisk

Brisk

Sea Waves Sounds

Wavy Days

8:41

16

Трек Soothing

Soothing

Sea Waves Sounds

Wavy Days

10:06

17

Трек Push

Push

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:59

18

Трек Glances

Glances

Sea Waves Sounds

Wavy Days

4:27

19

Трек Glacier Cherry

Glacier Cherry

Sea Waves Sounds

Wavy Days

7:37

20

Трек Calming Ocean Sounds, Pt. 17

Calming Ocean Sounds, Pt. 17

Sea Of Waves

Wavy Days

3:27

21

Трек Calming Ocean Sounds, Pt. 20

Calming Ocean Sounds, Pt. 20

Sea Of Waves

Wavy Days

1:00

22

Трек Goody Ocean, Pt. 7

Goody Ocean, Pt. 7

Sea Of Waves

Wavy Days

2:28

23

Трек Goody Ocean, Pt. 11

Goody Ocean, Pt. 11

Sea Of Waves

Wavy Days

1:03

24

Трек Goody Ocean, Pt. 14

Goody Ocean, Pt. 14

Sea Of Waves

Wavy Days

1:26

25

Трек Goody Ocean, Pt. 18

Goody Ocean, Pt. 18

Sea Of Waves

Wavy Days

2:27

26

Трек Goody Ocean, Pt. 23

Goody Ocean, Pt. 23

Sea Of Waves

Wavy Days

3:11

27

Трек Goody Ocean, Pt. 27

Goody Ocean, Pt. 27

Sea Of Waves

Wavy Days

1:02

28

Трек Dexterity Ocean

Dexterity Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:08

29

Трек Accommodated Ocean

Accommodated Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

2:12

30

Трек Power Ocean

Power Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:33

31

Трек Notable Ocean

Notable Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:25

32

Трек Sublime Ocean

Sublime Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:49

33

Трек Kingdom Ocean

Kingdom Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:53

34

Трек Saucy Ocean

Saucy Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:59

35

Трек Receive Ocean

Receive Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:45

36

Трек Steel Ocean

Steel Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:29

37

Трек Rewardingly Ocean

Rewardingly Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:25

38

Трек Salutary Ocean

Salutary Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:17

39

Трек Ocean Reinvigorate

Ocean Reinvigorate

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:22

40

Трек Ocean Treasure

Ocean Treasure

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:45

41

Трек Natured Ocean

Natured Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:29

42

Трек Prized Ocean

Prized Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:43

43

Трек Ocean Super Charge

Ocean Super Charge

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:42

44

Трек Rhythmicity Ocean

Rhythmicity Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:41

45

Трек Fortification Ocean

Fortification Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:39

46

Трек Ocean Condole

Ocean Condole

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:44

47

Трек Funny Ocean

Funny Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

1:23

48

Трек Fair Ocean

Fair Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:31

49

Трек Mystical Ocean

Mystical Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:34

50

Трек Ocean Pat

Ocean Pat

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:41

51

Трек Exultingly Ocean

Exultingly Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:47

52

Трек Turning-Point Ocean

Turning-Point Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:38

53

Трек Dreamland Ocean

Dreamland Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:29

54

Трек Pacifism Ocean

Pacifism Ocean

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:35

55

Трек Ocean Relief

Ocean Relief

Sea Waves Sounds

Wavy Days

0:38

56

Трек Ocean Defender, Pt. 2

Ocean Defender, Pt. 2

Sea Of Waves

Wavy Days

8:27

57

Трек Ocean Defender, Pt. 6

Ocean Defender, Pt. 6

Sea Of Waves

Wavy Days

5:55

58

Трек Ocean Defender, Pt. 11

Ocean Defender, Pt. 11

Sea Of Waves

Wavy Days

7:45

59

Трек Ocean Defender, Pt. 14

Ocean Defender, Pt. 14

Sea Of Waves

Wavy Days

5:35

60

Трек Ocean Defender, Pt. 17

Ocean Defender, Pt. 17

Sea Of Waves

Wavy Days

5:52

61

Трек Ocean Defender, Pt. 20

Ocean Defender, Pt. 20

Sea Of Waves

Wavy Days

2:55

62

Трек Ocean Defender, Pt. 23

Ocean Defender, Pt. 23

Sea Of Waves

Wavy Days

3:02

63

Трек Ocean Defender, Pt. 26

Ocean Defender, Pt. 26

Sea Of Waves

Wavy Days

4:29

64

Трек Ocean Defender, Pt. 28

Ocean Defender, Pt. 28

Sea Of Waves

Wavy Days

6:43

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
