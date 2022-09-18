О нас

Soft Soundscapes

Soft Soundscapes

,

Sounds of Nature Noise

,

Nature Sounds Nature Music

Альбом  ·  2022

Live in Natural Peace

#Эмбиент
Soft Soundscapes

Артист

Soft Soundscapes

Релиз Live in Natural Peace

#

Название

Альбом

1

Трек Cuckoo Birds

Cuckoo Birds

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:26

2

Трек Ultimate Bird Sounds

Ultimate Bird Sounds

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:39

3

Трек Sensual Wind Chimes

Sensual Wind Chimes

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:15

4

Трек Moreover

Moreover

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:19

5

Трек Magical Chimes

Magical Chimes

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:24

6

Трек Koshi Chimes

Koshi Chimes

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:34

7

Трек Outdoor Layers

Outdoor Layers

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:39

8

Трек Breakthrough

Breakthrough

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:28

9

Трек Wind on Wind

Wind on Wind

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:45

10

Трек Taken to the Outside

Taken to the Outside

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

2:03

11

Трек Outdoors

Outdoors

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

2:11

12

Трек Love Too

Love Too

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:08

13

Трек Button Ocean

Button Ocean

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

4:37

14

Трек Ocean Born

Ocean Born

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

5:27

15

Трек Busy Ocean

Busy Ocean

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

3:19

16

Трек Ocean Revivification

Ocean Revivification

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:27

17

Трек Vehement Ocean

Vehement Ocean

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

4:59

18

Трек Ocean Sapiently

Ocean Sapiently

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:57

19

Трек Explorer Ocean

Explorer Ocean

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

4:08

20

Трек Last Day of the Summer

Last Day of the Summer

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

3:38

21

Трек Camper's Hike

Camper's Hike

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:22

22

Трек Grassland

Grassland

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:11

23

Трек Tropical

Tropical

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:51

24

Трек Diverse and Strange

Diverse and Strange

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

3:14

25

Трек Animals with Long Legs

Animals with Long Legs

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:18

26

Трек Igniting the Dry Grasses

Igniting the Dry Grasses

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:11

27

Трек Tap Roots

Tap Roots

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:51

28

Трек Picnic on the Fields

Picnic on the Fields

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

3:00

29

Трек Scattered with Shrubs

Scattered with Shrubs

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:11

30

Трек Rivers Flow Freely

Rivers Flow Freely

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:58

31

Трек Live Through

Live Through

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:30

32

Трек Vast

Vast

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

3:24

33

Трек Nature Is Very Colourful

Nature Is Very Colourful

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:58

34

Трек In Its Lap

In Its Lap

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:47

35

Трек Their Own Power

Their Own Power

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:44

36

Трек Season to Season

Season to Season

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:43

37

Трек Sea Looks Bright Blue

Sea Looks Bright Blue

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

3:10

38

Трек Sky Changes Its Colour

Sky Changes Its Colour

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:51

39

Трек Pale Pink at Sunrise

Pale Pink at Sunrise

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:15

40

Трек Happy and Hopeful at Sun Shine

Happy and Hopeful at Sun Shine

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:04

41

Трек Transformative Power

Transformative Power

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:39

42

Трек The Land We Live

The Land We Live

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

0:52

43

Трек Why Life Is Possible

Why Life Is Possible

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:33

44

Трек With This Gift

With This Gift

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

1:26

45

Трек Thankful

Thankful

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:11

46

Трек Generations Ahead

Generations Ahead

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:15

47

Трек Create a Beautiful World

Create a Beautiful World

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:22

48

Трек Radiant Rivers

Radiant Rivers

Nature Sounds Nature Music

Live in Natural Peace

1:51

49

Трек The Above-Sea World

The Above-Sea World

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

4:44

50

Трек Scuba Adventure

Scuba Adventure

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

1:44

51

Трек Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:22

52

Трек Gliding Through the Water

Gliding Through the Water

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:36

53

Трек Beige Sand

Beige Sand

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

1:23

54

Трек Repeating the Cycle

Repeating the Cycle

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

0:55

55

Трек Floatation

Floatation

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:18

56

Трек Gritty

Gritty

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:50

57

Трек Gods Swimming Pool

Gods Swimming Pool

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

3:35

58

Трек Salty Smell

Salty Smell

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

3:07

59

Трек Million Reasons to Love the Ocean

Million Reasons to Love the Ocean

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

3:07

60

Трек Enchanting

Enchanting

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:22

61

Трек Soft Blanket of Water

Soft Blanket of Water

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:01

62

Трек Water Teasing My Toes

Water Teasing My Toes

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:01

63

Трек Rush of the Current

Rush of the Current

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

2:46

64

Трек Lighter and Lighter

Lighter and Lighter

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

1:58

65

Трек Enormous Pool of Wonder

Enormous Pool of Wonder

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

1:40

66

Трек Closer to the Shore

Closer to the Shore

Soft Soundscapes

Live in Natural Peace

1:37

67

Трек Glistening

Glistening

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:40

68

Трек Water Current

Water Current

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

4:56

69

Трек Turbine

Turbine

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:28

70

Трек Gulf Stream

Gulf Stream

Sounds of Nature Noise

Live in Natural Peace

2:21

Информация о правообладателе: Nature 1 Records
Релиз Ambient Birds, Vol. 129
Ambient Birds, Vol. 1292024 · Альбом · Soft Soundscapes
Релиз Ambient Birds, Vol. 79
Ambient Birds, Vol. 792024 · Альбом · Nature Calm
Релиз Ambient Birds, Vol. 67
Ambient Birds, Vol. 672024 · Альбом · Soft Soundscapes
Релиз Ambient Birds, Vol. 52
Ambient Birds, Vol. 522024 · Альбом · Nature Of Sweden
Релиз Power of Rain
Power of Rain2023 · Сингл · Soft Soundscapes
Релиз Drizzle on the Horizon
Drizzle on the Horizon2023 · Сингл · Soft Soundscapes
Релиз Rain Element
Rain Element2023 · Сингл · Soft Soundscapes
Релиз Rain's Embrace
Rain's Embrace2023 · Альбом · Moods & Water Sounds
Релиз Rain District
Rain District2023 · Альбом · Soft Soundscapes
Релиз Tropical Vistas
Tropical Vistas2023 · Альбом · Nature & Sounds Backgrounds
Релиз 63 Nature Soundscapes for Happy Exploration, Mental Relief and Solace
63 Nature Soundscapes for Happy Exploration, Mental Relief and Solace2023 · Альбом · Nature Sounds
Релиз Earth Day
Earth Day2022 · Альбом · Nature Sounds Nature Music
Релиз Underwater
Underwater2022 · Альбом · Soft Soundscapes

Soft Soundscapes
Артист

Soft Soundscapes

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож