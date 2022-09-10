О нас

Soft Soundscapes

Soft Soundscapes

,

Nature Sounds Nature Music

,

Nature & Sounds Backgrounds

Альбом  ·  2022

Fresh Forest Sounds for Sleep

#Эмбиент
Soft Soundscapes

Артист

Soft Soundscapes

Релиз Fresh Forest Sounds for Sleep

#

Название

Альбом

1

Трек The Shade on a Fine Day

The Shade on a Fine Day

Nature

,

Sounds Backgrounds

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:15

2

Трек The Above-Sea World

The Above-Sea World

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

4:44

3

Трек Scuba Adventure

Scuba Adventure

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

1:44

4

Трек Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:22

5

Трек Gliding Through the Water

Gliding Through the Water

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:36

6

Трек Beige Sand

Beige Sand

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

1:23

7

Трек Repeating the Cycle

Repeating the Cycle

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

0:55

8

Трек Floatation

Floatation

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:18

9

Трек Gritty

Gritty

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:50

10

Трек Gods Swimming Pool

Gods Swimming Pool

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

3:35

11

Трек Salty Smell

Salty Smell

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

3:07

12

Трек Million Reasons to Love the Ocean

Million Reasons to Love the Ocean

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

3:07

13

Трек Enchanting

Enchanting

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:22

14

Трек Soft Blanket of Water

Soft Blanket of Water

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:01

15

Трек Water Teasing My Toes

Water Teasing My Toes

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:01

16

Трек Rush of the Current

Rush of the Current

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

2:46

17

Трек Lighter and Lighter

Lighter and Lighter

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

1:58

18

Трек Enormous Pool of Wonder

Enormous Pool of Wonder

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

1:40

19

Трек Closer to the Shore

Closer to the Shore

Soft Soundscapes

Fresh Forest Sounds for Sleep

1:37

Информация о правообладателе: Nature 1 Records
