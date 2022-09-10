О нас

Natural Sound Makers

Natural Sound Makers

,

Nature Calm

,

Life Sounds Nature

Альбом  ·  2022

Shelter in the Forest

#Эмбиент
Natural Sound Makers

Артист

Natural Sound Makers

Релиз Shelter in the Forest

#

Название

Альбом

1

Трек Unpleasant to Be Cold and Wet

Unpleasant to Be Cold and Wet

Natural Sound Makers

Shelter in the Forest

3:09

2

Трек Morning Dew

Morning Dew

Nature Calm

Shelter in the Forest

1:26

3

Трек Cheerful Song

Cheerful Song

Nature Calm

Shelter in the Forest

1:58

4

Трек Light Fog

Light Fog

Nature Calm

Shelter in the Forest

1:19

5

Трек Every Bit of Life Thriving

Every Bit of Life Thriving

Nature Calm

Shelter in the Forest

2:01

6

Трек Slight Chill in the Air

Slight Chill in the Air

Nature Calm

Shelter in the Forest

2:11

7

Трек Gentle Shiver

Gentle Shiver

Nature Calm

Shelter in the Forest

1:16

8

Трек A Breeze Tickles the Trees

A Breeze Tickles the Trees

Nature Calm

Shelter in the Forest

2:08

9

Трек Leaves Sway with Laughter

Leaves Sway with Laughter

Nature Calm

Shelter in the Forest

2:01

10

Трек Damp Mountain Earth

Damp Mountain Earth

Nature Calm

Shelter in the Forest

2:32

11

Трек Thick Canopy of Branches

Thick Canopy of Branches

Nature Calm

Shelter in the Forest

2:08

12

Трек With Hope

With Hope

Nature Calm

Shelter in the Forest

0:59

13

Трек Be Relaxed

Be Relaxed

Nature Calm

Shelter in the Forest

2:01

14

Трек Let the Stress Disappear

Let the Stress Disappear

Nature Calm

Shelter in the Forest

1:47

15

Трек Live in Them

Live in Them

Nature Calm

Shelter in the Forest

1:54

16

Трек So Much Space

So Much Space

Nature Calm

Shelter in the Forest

1:30

17

Трек Streaming Piano Waters

Streaming Piano Waters

Life Sounds Nature

Shelter in the Forest

1:33

Информация о правообладателе: Nature 1 Records
