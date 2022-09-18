О нас

Meditation Guru

Meditation Guru

,

Spa

Альбом  ·  2022

Live in Silence

#Эмбиент
Meditation Guru

Артист

Meditation Guru

Релиз Live in Silence

#

Название

Альбом

1

Трек Frozen in Love

Frozen in Love

Yoga

,

Meditation Guru

Live in Silence

3:26

2

Трек Meditation Zen Ambient, Pt. 3

Meditation Zen Ambient, Pt. 3

Meditation Guru

Live in Silence

3:29

3

Трек Meditation Zen Ambient, Pt. 6

Meditation Zen Ambient, Pt. 6

Meditation Guru

Live in Silence

1:46

4

Трек Meditation Zen Ambient, Pt. 9

Meditation Zen Ambient, Pt. 9

Meditation Guru

Live in Silence

3:41

5

Трек Doze

Doze

Meditation Guru

Live in Silence

4:27

6

Трек Drift

Drift

Meditation Guru

Live in Silence

5:22

7

Трек Snooze

Snooze

Meditation Guru

Live in Silence

4:38

8

Трек Starry Night

Starry Night

Meditation Guru

Live in Silence

4:48

9

Трек Phases of the Moon

Phases of the Moon

Meditation Guru

Live in Silence

3:15

10

Трек Altered State

Altered State

Meditation Guru

Live in Silence

3:38

11

Трек Mind

Mind

Meditation Guru

Live in Silence

4:38

12

Трек Let Go

Let Go

Meditation Guru

Live in Silence

6:26

13

Трек Dreamer

Dreamer

Meditation Guru

Live in Silence

6:00

14

Трек Circadian Rhythm

Circadian Rhythm

Meditation Guru

Live in Silence

6:30

15

Трек Soothe

Soothe

Meditation Guru

Live in Silence

5:21

16

Трек Float

Float

Meditation Guru

Live in Silence

4:17

17

Трек Glide

Glide

Meditation Guru

Live in Silence

4:17

18

Трек Gentle

Gentle

Meditation Guru

Live in Silence

3:38

19

Трек Soft

Soft

Meditation Guru

Live in Silence

5:34

20

Трек Rem

Rem

Meditation Guru

Live in Silence

3:00

21

Трек Delta

Delta

Meditation Guru

Live in Silence

5:37

22

Трек Slow Wave

Slow Wave

Meditation Guru

Live in Silence

3:26

23

Трек Sedate

Sedate

Meditation Guru

Live in Silence

4:17

24

Трек Deep

Deep

Meditation Guru

Live in Silence

4:56

25

Трек Scraps

Scraps

Meditation Guru

Live in Silence

2:21

26

Трек Divine Grace

Divine Grace

Meditation Guru

Live in Silence

3:26

27

Трек Stress

Stress

Meditation Guru

Live in Silence

4:50

28

Трек Blood Energy

Blood Energy

Meditation Guru

Live in Silence

3:04

29

Трек Holy Might

Holy Might

Meditation Guru

Live in Silence

2:38

30

Трек Death

Death

Meditation Guru

Live in Silence

2:35

31

Трек Excitement

Excitement

Meditation Guru

Live in Silence

3:08

32

Трек Mastery

Mastery

Meditation Guru

Live in Silence

3:24

33

Трек Immunity

Immunity

Meditation Guru

Live in Silence

3:27

34

Трек Ancestral Spirit

Ancestral Spirit

Meditation Guru

Live in Silence

4:00

35

Трек Sacred Energy

Sacred Energy

Meditation Guru

Live in Silence

2:15

36

Трек Solar Energy

Solar Energy

Meditation Guru

Live in Silence

2:41

37

Трек Stamina

Stamina

Meditation Guru

Live in Silence

1:52

38

Трек Fragment Power

Fragment Power

Meditation Guru

Live in Silence

1:45

39

Трек Nether Energy

Nether Energy

Meditation Guru

Live in Silence

4:33

40

Трек Surge

Surge

Meditation Guru

Live in Silence

2:48

41

Трек Immortal Power

Immortal Power

Meditation Guru

Live in Silence

1:25

42

Трек Orphic Energy

Orphic Energy

Meditation Guru

Live in Silence

2:25

43

Трек Guardian Spirit

Guardian Spirit

Meditation Guru

Live in Silence

2:12

44

Трек Priceless

Priceless

Meditation Guru

Live in Silence

2:04

45

Трек Rested Soul

Rested Soul

Spa

Live in Silence

2:25

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
