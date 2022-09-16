О нас

Charu Shar

Charu Shar

,

Rufus Lypsey

,

9 noise

Сингл  ·  2022

Draa - Brainwave States Binaural Beats 61Hz-150Hz (Alpha, Beta, Delta, Theta Waves)

#Эмбиент
Charu Shar

Артист

Charu Shar

Релиз Draa - Brainwave States Binaural Beats 61Hz-150Hz (Alpha, Beta, Delta, Theta Waves)

#

Название

Альбом

1

Трек Draa - Alpha Waves 103Hz-112Hz Relaxed Focus

Draa - Alpha Waves 103Hz-112Hz Relaxed Focus

Rufus Lypsey

,

9 noise

,

Charu Shar

Draa - Brainwave States Binaural Beats 61Hz-150Hz (Alpha, Beta, Delta, Theta Waves)

1:00

2

Трек Draa - Beta Waves 84Hz-112Hz Focused Attention

Draa - Beta Waves 84Hz-112Hz Focused Attention

Rufus Lypsey

,

9 noise

,

Charu Shar

Draa - Brainwave States Binaural Beats 61Hz-150Hz (Alpha, Beta, Delta, Theta Waves)

1:00

3

Трек Draa - Delta Waves 103Hz-105Hz Unconscious Mind

Draa - Delta Waves 103Hz-105Hz Unconscious Mind

Rufus Lypsey

,

9 noise

,

Charu Shar

Draa - Brainwave States Binaural Beats 61Hz-150Hz (Alpha, Beta, Delta, Theta Waves)

1:00

4

Трек Draa - Gamma Waves 97Hz-150Hz Cognitive Enhancement

Draa - Gamma Waves 97Hz-150Hz Cognitive Enhancement

Rufus Lypsey

,

9 noise

,

Charu Shar

Draa - Brainwave States Binaural Beats 61Hz-150Hz (Alpha, Beta, Delta, Theta Waves)

1:00

5

Трек Draa - Theta Waves 61Hz-65Hz Inner Peace

Draa - Theta Waves 61Hz-65Hz Inner Peace

Rufus Lypsey

,

9 noise

,

Charu Shar

Draa - Brainwave States Binaural Beats 61Hz-150Hz (Alpha, Beta, Delta, Theta Waves)

1:00

Информация о правообладателе: SunnySunnyHotHot
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз The Sun Is Here
The Sun Is Here2024 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Bight 8Hz
Alpha Bight 8Hz2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Theta Tranquility 6Hz
Theta Tranquility 6Hz2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Theta Ray 4Hz (Daydreaming)
Theta Ray 4Hz (Daydreaming)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Astro 13Hz (Clear Focus)
Alpha Astro 13Hz (Clear Focus)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Anaisha 8Hz (Stress Relief)
Alpha Anaisha 8Hz (Stress Relief)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Ekagra (Beta Waves Focus)
Ekagra (Beta Waves Focus)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Sea 131-140 Hz (Calmness)
Alpha Sea 131-140 Hz (Calmness)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Edessa 12Hz (Awareness)
Alpha Edessa 12Hz (Awareness)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Ithaca (Alpha & Theta Binaural Waves)
Ithaca (Alpha & Theta Binaural Waves)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Whole - Intention Delta Waves 100Hz - 103Hz
Whole - Intention Delta Waves 100Hz - 103Hz2023 · Сингл · 9 noise
Релиз Alpha Bliss 50Hz - 59Hz (Deep Meditation)
Alpha Bliss 50Hz - 59Hz (Deep Meditation)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Dora - Alpha 50Hz - 58Hz (Peace and Relaxation)
Dora - Alpha 50Hz - 58Hz (Peace and Relaxation)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Theta Paradise 95Hz - 99Hz
Theta Paradise 95Hz - 99Hz2022 · Сингл · Charu Shar

