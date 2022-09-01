О нас

Альбом  ·  2022

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

Bertl Lipusch

Релиз Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

#

Название

Альбом

1

Трек Planinska roza

Planinska roza

Podjunski trio Lipusch

,

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

3:43

2

Трек Mamina pesem

Mamina pesem

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:23

3

Трек Fantic sem mlad

Fantic sem mlad

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:19

4

Трек I bin a lustiger Almabua

I bin a lustiger Almabua

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

1:54

5

Трек Druzinska pesem

Druzinska pesem

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:03

6

Трек Ocetu za praznik

Ocetu za praznik

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:58

7

Трек Porocna pesem

Porocna pesem

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

3:09

8

Трек Vigredna pesem

Vigredna pesem

Adalbert Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:10

9

Трек Sonce

Sonce

Adalbert Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:35

10

Трек Lepa nedelja

Lepa nedelja

Adalbert Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

3:02

11

Трек Jaz sem ubog cigan

Jaz sem ubog cigan

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:52

12

Трек Die alte Heimat

Die alte Heimat

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:43

13

Трек Rojstna hisa

Rojstna hisa

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:53

14

Трек Ein bisschen Sonnenschein

Ein bisschen Sonnenschein

Družina Lipusch - Familie Lipusch

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:57

15

Трек Najlepsa je mladost

Najlepsa je mladost

Stefan Thaler Trio

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:27

16

Трек Lepa Podjuna

Lepa Podjuna

Stefan Thaler Trio

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:44

17

Трек Tam pod Peco sem doma

Tam pod Peco sem doma

Stefan Thaler Trio

Bertl Lipusch (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:56

Информация о правообладателе: Voxon Records
