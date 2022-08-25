О нас

Airborne Sound

Airborne Sound

Альбом  ·  2022

Ambience

#Инструментальная
Airborne Sound

Артист

Airborne Sound

Релиз Ambience

#

Название

Альбом

1

Трек Minor League Baseball Game with Casual Voices with Two Hits(Live)

Minor League Baseball Game with Casual Voices with Two Hits(Live)

Airborne Sound

Ambience

2:26

2

Трек Basketball Game in a Gym with 8 Men Playing in the Distance

Basketball Game in a Gym with 8 Men Playing in the Distance

Airborne Sound

Ambience

4:20

3

Трек Bus Station Platform Ambience Under an Overhang with Buses Arriving

Bus Station Platform Ambience Under an Overhang with Buses Arriving

Airborne Sound

Ambience

3:29

4

Трек Construction Site with Sawing and Drilling

Construction Site with Sawing and Drilling

Airborne Sound

Ambience

2:17

5

Трек Crowd in an Airport at a Security Gate Busy with Rollerboards and Carts 2

Crowd in an Airport at a Security Gate Busy with Rollerboards and Carts 2

Airborne Sound

Ambience

4:44

6

Трек Crowd in a Food Court with Fast Food Restaurants

Crowd in a Food Court with Fast Food Restaurants

Airborne Sound

Ambience

4:18

7

Трек Crowd at St Josephs Hospital in London in a Hall with Footsteps and Happy Voices

Crowd at St Josephs Hospital in London in a Hall with Footsteps and Happy Voices

Airborne Sound

Ambience

2:54

8

Трек Crowd in a Huge Library with a Murmur in the Distance 2

Crowd in a Huge Library with a Murmur in the Distance 2

Airborne Sound

Ambience

1:16

9

Трек Crowd in a Museum at an Exhibit with Soft Voices

Crowd in a Museum at an Exhibit with Soft Voices

Airborne Sound

Ambience

4:30

10

Трек Crowd on a Restaurant Patio Busy and Happy

Crowd on a Restaurant Patio Busy and Happy

Airborne Sound

Ambience

0:30

11

Трек Rain on Leaves Medium to Heavy with Some Thunder Peals

Rain on Leaves Medium to Heavy with Some Thunder Peals

Airborne Sound

Ambience

0:57

12

Трек Snowmelt Stream Rushing Quickly and Glossily

Snowmelt Stream Rushing Quickly and Glossily

Airborne Sound

Ambience

0:48

13

Трек Urban Thunderstorm with Heavy and Wide Rain with Lightning

Urban Thunderstorm with Heavy and Wide Rain with Lightning

Airborne Sound

Ambience

1:25

14

Трек Traffic in New York City at Rush Hour at 2nd and 51st with Horns and Sparse Distinct Voices

Traffic in New York City at Rush Hour at 2nd and 51st with Horns and Sparse Distinct Voices

Airborne Sound

Ambience

4:16

15

Трек Waves at an Urban Beach, Fast

Waves at an Urban Beach, Fast

Airborne Sound

Ambience

0:46

Информация о правообладателе: Airborne Sound
