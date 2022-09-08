О нас

Bruit De La Mer

Bruit De La Mer

,

Relaxing Sea Sounds

,

The Water Sleepers

Альбом  ·  2022

Prime Ocean

#Эмбиент
Bruit De La Mer

Артист

Bruit De La Mer

Релиз Prime Ocean

#

Название

Альбом

1

Трек Atlantic Waves, Pt. 1

Atlantic Waves, Pt. 1

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:19

2

Трек Atlantic Waves, Pt. 2

Atlantic Waves, Pt. 2

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:23

3

Трек Atlantic Waves, Pt. 3

Atlantic Waves, Pt. 3

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:39

4

Трек Atlantic Waves, Pt. 4

Atlantic Waves, Pt. 4

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:29

5

Трек Atlantic Waves, Pt. 5

Atlantic Waves, Pt. 5

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:21

6

Трек Atlantic Waves, Pt. 6

Atlantic Waves, Pt. 6

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:26

7

Трек Atlantic Waves, Pt. 7

Atlantic Waves, Pt. 7

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:32

8

Трек Atlantic Waves, Pt. 8

Atlantic Waves, Pt. 8

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:34

9

Трек Atlantic Waves, Pt. 9

Atlantic Waves, Pt. 9

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:42

10

Трек Atlantic Waves, Pt. 10

Atlantic Waves, Pt. 10

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:56

11

Трек Atlantic Waves, Pt. 11

Atlantic Waves, Pt. 11

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

2:04

12

Трек Atlantic Waves, Pt. 12

Atlantic Waves, Pt. 12

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

3:22

13

Трек Atlantic Waves, Pt. 13

Atlantic Waves, Pt. 13

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

3:10

14

Трек Atlantic Waves, Pt. 14

Atlantic Waves, Pt. 14

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

2:17

15

Трек Atlantic Waves, Pt. 15

Atlantic Waves, Pt. 15

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:44

16

Трек Atlantic Waves, Pt. 16

Atlantic Waves, Pt. 16

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

2:25

17

Трек Atlantic Waves, Pt. 17

Atlantic Waves, Pt. 17

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:53

18

Трек Atlantic Waves, Pt. 18

Atlantic Waves, Pt. 18

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

3:25

19

Трек Atlantic Waves, Pt. 19

Atlantic Waves, Pt. 19

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

2:20

20

Трек Atlantic Waves, Pt. 20

Atlantic Waves, Pt. 20

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

9:49

21

Трек Legitimately Ocean

Legitimately Ocean

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

2:08

22

Трек Applaud Ocean

Applaud Ocean

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

7:09

23

Трек Hayride Ocean

Hayride Ocean

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

1:30

24

Трек Freshwater

Freshwater

The Water Sleepers

Prime Ocean

1:33

25

Трек Equatorial Current

Equatorial Current

Relaxing Sea Sounds

Prime Ocean

4:45

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
