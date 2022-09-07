О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

WTR

WTR

Сингл  ·  2022

Just Talk

#Поп
WTR

Артист

WTR

Релиз Just Talk

#

Название

Альбом

1

Трек Just Talk

Just Talk

WTR

Just Talk

2:15

Информация о правообладателе: Beechwood Recordings
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Just Talk
Just Talk2022 · Сингл · WTR
Релиз Footprints
Footprints2022 · Сингл · NTF
Релиз Sick of It
Sick of It2022 · Сингл · WTR
Релиз Hold 'em Back
Hold 'em Back2021 · Сингл · WTR
Релиз Solo
Solo2021 · Сингл · WTR
Релиз Show Me
Show Me2020 · Сингл · WTR
Релиз Today
Today2020 · Сингл · Ari Imann
Релиз Sweetback
Sweetback2020 · Сингл · WTR
Релиз Who Cares?
Who Cares?2020 · Сингл · WTR
Релиз Legend on Legs
Legend on Legs2020 · Сингл · ATLAS
Релиз Des lovés
Des lovés2020 · Сингл · WTR
Релиз Places
Places2019 · Сингл · WTR
Релиз Vanity Project
Vanity Project2019 · Альбом · WTR
Релиз Cursed
Cursed2019 · Сингл · WTR

Похожие артисты

WTR
Артист

WTR

Атам
Артист

Атам

Lester Nowhere
Артист

Lester Nowhere

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ
Артист

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ

F L A
Артист

F L A

157
Артист

157

Dammer
Артист

Dammer

teenspring
Артист

teenspring

Electronight
Артист

Electronight

Enerel
Артист

Enerel

Caleborate
Артист

Caleborate

$a$ha
Артист

$a$ha

Finn Foxell
Артист

Finn Foxell