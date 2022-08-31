О нас

Bruit Brun

Bruit Brun

,

Bruit Blanc

Dormir, Bruit Blanc

Альбом  ·  2022

Des bruits qui apportent La Paix

#Эмбиент
Bruit Brun

Артист

Bruit Brun

Релиз Des bruits qui apportent La Paix

#

Название

Альбом

1

Трек Bruit blanc doux

Bruit blanc doux

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

2:02

2

Трек Douce

Douce

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:49

3

Трек Belle boucle de bruit blanc

Belle boucle de bruit blanc

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:40

4

Трек Sommeil

Sommeil

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

2:23

5

Трек À l'intérieur

À l'intérieur

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

2:32

6

Трек Un nouveau spectacle

Un nouveau spectacle

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

3:20

7

Трек Prends-Le

Prends-Le

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

2:53

8

Трек Soulagement des coliques

Soulagement des coliques

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

2:14

9

Трек Secrets du château

Secrets du château

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

2:39

10

Трек Durable

Durable

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:23

11

Трек Bruit blanc calme

Bruit blanc calme

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

3:06

12

Трек Des portes

Des portes

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:30

13

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 1

Cool and Calm White Noise, Pt. 1

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:30

14

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 2

Cool and Calm White Noise, Pt. 2

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:42

15

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 3

Cool and Calm White Noise, Pt. 3

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:46

16

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 4

Cool and Calm White Noise, Pt. 4

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:54

17

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 5

Cool and Calm White Noise, Pt. 5

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:44

18

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 6

Cool and Calm White Noise, Pt. 6

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:31

19

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 7

Cool and Calm White Noise, Pt. 7

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:26

20

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 8

Cool and Calm White Noise, Pt. 8

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:56

21

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 9

Cool and Calm White Noise, Pt. 9

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

2:05

22

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 10

Cool and Calm White Noise, Pt. 10

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:00

23

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 11

Cool and Calm White Noise, Pt. 11

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:31

24

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 12

Cool and Calm White Noise, Pt. 12

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:49

25

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 13

Cool and Calm White Noise, Pt. 13

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

0:57

26

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 14

Cool and Calm White Noise, Pt. 14

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:18

27

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 15

Cool and Calm White Noise, Pt. 15

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:57

28

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 16

Cool and Calm White Noise, Pt. 16

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:13

29

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 17

Cool and Calm White Noise, Pt. 17

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:47

30

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 18

Cool and Calm White Noise, Pt. 18

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:09

31

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 19

Cool and Calm White Noise, Pt. 19

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

0:45

32

Трек Cool and Calm White Noise, Pt. 20

Cool and Calm White Noise, Pt. 20

Bruit Blanc

Des bruits qui apportent La Paix

1:09

Информация о правообладателе: White Noise 1 Records
Волна по релизу

