Ruído Branco

Альбом  ·  2022

Barulho Calmo

#Эмбиент
Артист

Релиз Barulho Calmo

#

Название

Альбом

1

Трек Sons Calmantes, Pt. 1

Sons Calmantes, Pt. 1

Ruído Branco

Barulho Calmo

6:04

2

Трек Sons Calmantes, Pt. 2

Sons Calmantes, Pt. 2

Ruído Branco

Barulho Calmo

2:37

3

Трек Sons Calmantes, Pt. 3

Sons Calmantes, Pt. 3

Ruído Branco

Barulho Calmo

7:06

4

Трек Sons Calmantes, Pt. 4

Sons Calmantes, Pt. 4

Ruído Branco

Barulho Calmo

7:20

5

Трек Sons Calmantes, Pt. 5

Sons Calmantes, Pt. 5

Ruído Branco

Barulho Calmo

8:27

6

Трек Sons Calmantes, Pt. 6

Sons Calmantes, Pt. 6

Ruído Branco

Barulho Calmo

3:39

7

Трек Sons Calmantes, Pt. 7

Sons Calmantes, Pt. 7

Ruído Branco

Barulho Calmo

11:25

8

Трек Sons Calmantes, Pt. 8

Sons Calmantes, Pt. 8

Ruído Branco

Barulho Calmo

10:05

9

Трек Sons Calmantes, Pt. 9

Sons Calmantes, Pt. 9

Ruído Branco

Barulho Calmo

5:13

10

Трек Sons Calmantes, Pt. 10

Sons Calmantes, Pt. 10

Ruído Branco

Barulho Calmo

7:47

11

Трек Sons Calmantes, Pt. 11

Sons Calmantes, Pt. 11

Ruído Branco

Barulho Calmo

3:53

12

Трек Sons Calmantes, Pt. 12

Sons Calmantes, Pt. 12

Ruído Branco

Barulho Calmo

8:43

13

Трек Sons Calmantes, Pt. 13

Sons Calmantes, Pt. 13

Ruído Branco

Barulho Calmo

3:19

14

Трек Sons Calmantes, Pt. 14

Sons Calmantes, Pt. 14

Ruído Branco

Barulho Calmo

9:00

15

Трек Sons Calmantes, Pt. 15

Sons Calmantes, Pt. 15

Ruído Branco

Barulho Calmo

5:06

16

Трек Sons Calmantes, Pt. 16

Sons Calmantes, Pt. 16

Ruído Branco

Barulho Calmo

10:47

17

Трек Sons Calmantes, Pt. 17

Sons Calmantes, Pt. 17

Ruído Branco

Barulho Calmo

7:38

18

Трек Sons Calmantes, Pt. 18

Sons Calmantes, Pt. 18

Ruído Branco

Barulho Calmo

9:10

19

Трек Sons Calmantes, Pt. 19

Sons Calmantes, Pt. 19

Ruído Branco

Barulho Calmo

3:44

20

Трек Sons Calmantes, Pt. 20

Sons Calmantes, Pt. 20

Ruído Branco

Barulho Calmo

8:34

21

Трек Night White Noise, Pt. 1

Night White Noise, Pt. 1

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

0:42

22

Трек Night White Noise, Pt. 2

Night White Noise, Pt. 2

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:21

23

Трек Night White Noise, Pt. 3

Night White Noise, Pt. 3

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

2:24

24

Трек Night White Noise, Pt. 4

Night White Noise, Pt. 4

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:21

25

Трек Night White Noise, Pt. 5

Night White Noise, Pt. 5

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:12

26

Трек Night White Noise, Pt. 6

Night White Noise, Pt. 6

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:00

27

Трек Night White Noise, Pt. 7

Night White Noise, Pt. 7

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:04

28

Трек Night White Noise, Pt. 9

Night White Noise, Pt. 9

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:11

29

Трек Night White Noise, Pt. 8

Night White Noise, Pt. 8

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:49

30

Трек Night White Noise, Pt. 10

Night White Noise, Pt. 10

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:15

31

Трек Night White Noise, Pt. 11

Night White Noise, Pt. 11

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:35

32

Трек Night White Noise, Pt. 12

Night White Noise, Pt. 12

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

2:04

33

Трек Night White Noise, Pt. 13

Night White Noise, Pt. 13

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:04

34

Трек Night White Noise, Pt. 14

Night White Noise, Pt. 14

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:09

35

Трек Night White Noise, Pt. 15

Night White Noise, Pt. 15

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:17

36

Трек Night White Noise, Pt. 16

Night White Noise, Pt. 16

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:22

37

Трек Night White Noise, Pt. 17

Night White Noise, Pt. 17

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:13

38

Трек Night White Noise, Pt. 18

Night White Noise, Pt. 18

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:48

39

Трек Night White Noise, Pt. 19

Night White Noise, Pt. 19

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

0:58

40

Трек Night White Noise, Pt. 20

Night White Noise, Pt. 20

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:41

41

Трек Dark Room White Noise, Pt. 1

Dark Room White Noise, Pt. 1

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:22

42

Трек Dark Room White Noise, Pt. 2

Dark Room White Noise, Pt. 2

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:12

43

Трек Dark Room White Noise, Pt. 3

Dark Room White Noise, Pt. 3

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:01

44

Трек Dark Room White Noise, Pt. 4

Dark Room White Noise, Pt. 4

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:16

45

Трек Dark Room White Noise, Pt. 5

Dark Room White Noise, Pt. 5

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:18

46

Трек Dark Room White Noise, Pt. 6

Dark Room White Noise, Pt. 6

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:01

47

Трек Dark Room White Noise, Pt. 7

Dark Room White Noise, Pt. 7

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:22

48

Трек Dark Room White Noise, Pt. 8

Dark Room White Noise, Pt. 8

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:26

49

Трек Dark Room White Noise, Pt. 9

Dark Room White Noise, Pt. 9

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:15

50

Трек Dark Room White Noise, Pt. 10

Dark Room White Noise, Pt. 10

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

3:42

51

Трек Dark Room White Noise, Pt. 11

Dark Room White Noise, Pt. 11

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:44

52

Трек Dark Room White Noise, Pt. 12

Dark Room White Noise, Pt. 12

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

2:21

53

Трек Dark Room White Noise, Pt. 13

Dark Room White Noise, Pt. 13

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:07

54

Трек Dark Room White Noise, Pt. 14

Dark Room White Noise, Pt. 14

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

0:47

55

Трек Dark Room White Noise, Pt. 15

Dark Room White Noise, Pt. 15

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:02

56

Трек Dark Room White Noise, Pt. 16

Dark Room White Noise, Pt. 16

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:19

57

Трек Dark Room White Noise, Pt. 17

Dark Room White Noise, Pt. 17

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

0:59

58

Трек Dark Room White Noise, Pt. 18

Dark Room White Noise, Pt. 18

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

1:06

59

Трек Dark Room White Noise, Pt. 19

Dark Room White Noise, Pt. 19

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

0:57

60

Трек Dark Room White Noise, Pt. 20

Dark Room White Noise, Pt. 20

Ruído Branco para Dormir

Barulho Calmo

0:36

Информация о правообладателе: White Noise 1 Records
Волна по релизу


