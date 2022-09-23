О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Пользовательское соглашение

Персональные данные

T19

Альбом  ·  2022

Out of Control

#Хип-хоп
Артист

Релиз Out of Control

Название

Альбом

1

Трек Energy (T19 Remix Edit)

Energy (T19 Remix Edit)

Tosch

Out of Control

3:16

2

Трек Trap Machine

Trap Machine

T19

,

Tosch

Out of Control

4:49

3

Трек Won't See Your Face

Won't See Your Face

T19

Out of Control

3:04

4

Трек Call Me a Killer

Call Me a Killer

T19

,

Tosch

Out of Control

3:44

5

Трек The Tiny Trumpet (The Dubbed Soundtrack Version)

The Tiny Trumpet (The Dubbed Soundtrack Version)

T19

,

Tosch

Out of Control

3:56

6

Трек Bounce You (Hollywood 2021 Edition)

Bounce You (Hollywood 2021 Edition)

T19

,

Tosch

Out of Control

3:29

7

Трек Stay (T19 Remix)

Stay (T19 Remix)

Tosch

,

Little-H

Out of Control

3:05

8

Трек Karma Is a B.

Karma Is a B.

T19

Out of Control

2:58

9

Трек Try to Go

Try to Go

Alone Again

,

T19

Out of Control

3:17

10

Трек Dance Dance Dance (T19 Radio Remix)

Dance Dance Dance (T19 Radio Remix)

Tosch

Out of Control

2:36

11

Трек Try to Go (T19 Remix)

Try to Go (T19 Remix)

Alone Again

Out of Control

3:41

12

Трек Take Me Away

Take Me Away

T19

Out of Control

3:34

13

Трек Take Me Away (The Hollywood Edition)

Take Me Away (The Hollywood Edition)

T19

Out of Control

3:34

14

Трек Uncontrol

Uncontrol

T19

Out of Control

2:33

15

Трек Land of the Rising Sun

Land of the Rising Sun

T19

Out of Control

3:00

Информация о правообладателе: ToschMusic
Волна по релизу
