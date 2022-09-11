О нас

Guitar Instrumentals

Guitar Instrumentals

,

Guitar Calm

Альбом  ·  2022

The Language of the Strings

#Эмбиент
Guitar Instrumentals

Артист

Guitar Instrumentals

Релиз The Language of the Strings

#

Название

Альбом

1

Трек Exploring Nature

Exploring Nature

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

1:36

2

Трек A Guitar of Nature

A Guitar of Nature

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:05

3

Трек Tiktok Acoustic Guitar

Tiktok Acoustic Guitar

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:35

4

Трек Romantic Acoustic Guitar

Romantic Acoustic Guitar

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:02

5

Трек Watering My Plants

Watering My Plants

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:09

6

Трек Vegan and Proud

Vegan and Proud

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:19

7

Трек Gardening Day

Gardening Day

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:30

8

Трек Keep Moving Forward

Keep Moving Forward

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

1:59

9

Трек Mental Health Matters

Mental Health Matters

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:00

10

Трек International Womens Day

International Womens Day

Guitar Instrumentals

The Language of the Strings

2:00

11

Трек Guitar Meditations

Guitar Meditations

Guitar Calm

The Language of the Strings

2:02

12

Трек On My Mind

On My Mind

Guitar Calm

The Language of the Strings

2:36

13

Трек Slow Peaceful Guitar

Slow Peaceful Guitar

Guitar Calm

The Language of the Strings

1:34

14

Трек Light at the End of the Tunnel

Light at the End of the Tunnel

Guitar Calm

The Language of the Strings

2:00

15

Трек Deep Thoughts Guitar

Deep Thoughts Guitar

Guitar Calm

The Language of the Strings

2:08

16

Трек Deep Sadness

Deep Sadness

Guitar Calm

The Language of the Strings

2:08

17

Трек The Aftermath of War

The Aftermath of War

Guitar Calm

The Language of the Strings

2:16

18

Трек Father and Son

Father and Son

Guitar Calm

The Language of the Strings

1:54

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
