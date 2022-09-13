О нас

Zen Arena

Zen Arena

Альбом  ·  2022

To Be Free

#Эмбиент
Zen Arena

Артист

Zen Arena

Релиз To Be Free

#

Название

Альбом

1

Трек Pleasing Taste

Pleasing Taste

Musique Calme et Relaxation

To Be Free

5:10

2

Трек Phil Jackson

Phil Jackson

Zen Arena

To Be Free

2:03

3

Трек Let''s Talk About It

Let''s Talk About It

Zen Arena

To Be Free

2:19

4

Трек Drown

Drown

Zen Arena

To Be Free

0:47

5

Трек No Hate Inside

No Hate Inside

Zen Arena

To Be Free

1:25

6

Трек Subject

Subject

Zen Arena

To Be Free

0:57

7

Трек The Great Steps

The Great Steps

Zen Arena

To Be Free

0:59

8

Трек Inner Charo

Inner Charo

Zen Arena

To Be Free

1:33

9

Трек Reading Letters

Reading Letters

Zen Arena

To Be Free

2:49

10

Трек That Being Said

That Being Said

Zen Arena

To Be Free

2:06

11

Трек You Have It All

You Have It All

Zen Arena

To Be Free

1:39

12

Трек Smart Choices

Smart Choices

Zen Arena

To Be Free

1:07

13

Трек Destiny Awaits

Destiny Awaits

Zen Arena

To Be Free

1:18

14

Трек Unbeknownst

Unbeknownst

Zen Arena

To Be Free

2:26

15

Трек Pretty Guy

Pretty Guy

Zen Arena

To Be Free

1:28

16

Трек Playful

Playful

Zen Arena

To Be Free

2:15

17

Трек In the Corners

In the Corners

Zen Arena

To Be Free

2:04

18

Трек Alternate Life

Alternate Life

Zen Arena

To Be Free

2:14

19

Трек Think Deep, Talk Loud

Think Deep, Talk Loud

Zen Arena

To Be Free

1:27

20

Трек The Reset

The Reset

Zen Arena

To Be Free

1:28

21

Трек Same Ground

Same Ground

Zen Arena

To Be Free

2:31

22

Трек Electrifying Piano Sounds, Pt. 29

Electrifying Piano Sounds, Pt. 29

Zen Arena

To Be Free

1:25

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
Волна по релизу
