Classical Music

Classical Music

For Work,

Christopher Williams

, Classical Music

Альбом  ·  2022

Work Mode, On

#Эмбиент
Classical Music

Артист

Classical Music

Релиз Work Mode, On

#

Название

Альбом

1

Трек Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 (Piano Version)

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 (Piano Version)

Christopher Williams

Work Mode, On

7:18

2

Трек Handel: Keyboard Suite No.4 in D Minor, HWV 437: III. Sarabande

Handel: Keyboard Suite No.4 in D Minor, HWV 437: III. Sarabande

Christopher Williams

Work Mode, On

2:49

3

Трек Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor 'Pathetique', Op. 13 - II. Adagio Cantabile

Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor 'Pathetique', Op. 13 - II. Adagio Cantabile

Christopher Williams

Work Mode, On

5:03

4

Трек Bach: Goldberg Variations, BWV 988 - Aria da Capo

Bach: Goldberg Variations, BWV 988 - Aria da Capo

Christopher Williams

Work Mode, On

5:40

5

Трек Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 15. Canon on the Fifth

Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 15. Canon on the Fifth

Christopher Williams

Work Mode, On

4:46

6

Трек Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 25

Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 25

Christopher Williams

Work Mode, On

6:50

7

Трек Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2

Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2

Christopher Williams

Work Mode, On

3:58

8

Трек Beethoven: Bagatelle No. 25 in Am, "Für Elise"

Beethoven: Bagatelle No. 25 in Am, "Für Elise"

Christopher Williams

Work Mode, On

2:38

9

Трек Chopin: Piano Sonata No.2 in B-Flat Minor, Op. 35

Chopin: Piano Sonata No.2 in B-Flat Minor, Op. 35

Christopher Williams

Work Mode, On

10:48

10

Трек Chopin: Fantasie in F Minor, Op. 49

Chopin: Fantasie in F Minor, Op. 49

Christopher Williams

Work Mode, On

13:02

Информация о правообладателе: Classical 1 Records
