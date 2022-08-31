О нас

Acoustic Guitar Music

Acoustic Guitar Music

,

Relaxing Guitar Group

,

The Sleepy Guitar

Альбом  ·  2022

Peace of Guitar

#Эмбиент
Acoustic Guitar Music

Артист

Acoustic Guitar Music

Релиз Peace of Guitar

#

Название

Альбом

1

Трек Satellite Calling

Satellite Calling

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

2:37

2

Трек Sparkle Dust

Sparkle Dust

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

2:37

3

Трек Little Angels

Little Angels

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

2:55

4

Трек She Said Yes

She Said Yes

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:55

5

Трек Sentimental Acoustic

Sentimental Acoustic

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:37

6

Трек Family First

Family First

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

2:36

7

Трек Romantic Comedy Guitar

Romantic Comedy Guitar

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

2:19

8

Трек We're Home Sweet Home

We're Home Sweet Home

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:53

9

Трек Happy Mothers Day

Happy Mothers Day

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:33

10

Трек Sad Guitar

Sad Guitar

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:47

11

Трек Emotional Acoustic Guitar

Emotional Acoustic Guitar

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:47

12

Трек Valentines Day Guitar

Valentines Day Guitar

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:38

13

Трек Flowers in Bloom

Flowers in Bloom

Acoustic Guitar Music

Peace of Guitar

1:42

14

Трек Distant Guitar

Distant Guitar

Relaxing Guitar Group

Peace of Guitar

1:50

Информация о правообладателе: Guitar 1 Records
