Music For Anxiety

Music For Anxiety

,

Some Relaxing Music

,

Binaural Healing

Альбом  ·  2022

True Self

#Эмбиент
Music For Anxiety

Артист

Music For Anxiety

Релиз True Self

#

Название

Альбом

1

Трек Come Over

Come Over

Music For Anxiety

True Self

1:47

2

Трек Fresh Air

Fresh Air

Binaural Healing

True Self

1:55

3

Трек Trying to Belong

Trying to Belong

Binaural Healing

True Self

1:42

4

Трек Limo

Limo

Binaural Healing

True Self

3:49

5

Трек Breathe

Breathe

Binaural Healing

True Self

2:07

6

Трек Phases

Phases

Binaural Healing

True Self

1:22

7

Трек Means

Means

Binaural Healing

True Self

2:04

8

Трек Good Times

Good Times

Binaural Healing

True Self

1:10

9

Трек Different

Different

Binaural Healing

True Self

2:24

10

Трек Sneak

Sneak

Binaural Healing

True Self

1:08

11

Трек Factor In

Factor In

Binaural Healing

True Self

2:34

12

Трек Cereal Bowl

Cereal Bowl

Binaural Healing

True Self

1:21

13

Трек We Good?

We Good?

Binaural Healing

True Self

1:34

14

Трек Nice Idea

Nice Idea

Binaural Healing

True Self

1:35

15

Трек Light Bulb Moment

Light Bulb Moment

Binaural Healing

True Self

2:53

16

Трек Three Kids

Three Kids

Binaural Healing

True Self

2:11

17

Трек All Grown Up

All Grown Up

Binaural Healing

True Self

1:43

18

Трек Got Right

Got Right

Binaural Healing

True Self

2:35

19

Трек Sun on My Face

Sun on My Face

Binaural Healing

True Self

2:32

20

Трек Inseparable

Inseparable

Binaural Healing

True Self

1:27

21

Трек Turnt

Turnt

Binaural Healing

True Self

2:45

22

Трек Plans

Plans

Some Relaxing Music

True Self

2:16

23

Трек Quietness Melody Piano Sounds, Pt. 29

Quietness Melody Piano Sounds, Pt. 29

Music For Anxiety

True Self

2:36

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
