TheGodOfSkillz

TheGodOfSkillz

Альбом  ·  2022

Cocaine

Контент 18+

#Хип-хоп
TheGodOfSkillz

Артист

TheGodOfSkillz

Релиз Cocaine

#

Название

Альбом

1

Трек Tultitlán Represent (Intro)

Tultitlán Represent (Intro)

TheGodOfSkillz

Cocaine

3:06

2

Трек Cocaine

Cocaine

TheGodOfSkillz

,

Dj Kay Fear

Cocaine

5:06

3

Трек Adrenaline

Adrenaline

TheGodOfSkillz

,

Hunter VZ

,

Si666no

,

Zack Vader

Cocaine

3:42

4

Трек Business

Business

TheGodOfSkillz

,

KELEVRAH

,

Ma666ia Ne666ra

Cocaine

4:04

5

Трек Primo

Primo

TheGodOfSkillz

,

Soka Sk

Cocaine

3:22

6

Трек Gramos

Gramos

TheGodOfSkillz

,

Sidashit

,

Accordem Rkah

Cocaine

4:07

7

Трек Idettes Maffia Cypher

Idettes Maffia Cypher

TheGodOfSkillz

,

Birek Man

,

Ma666ia Ne666ra

,

Killah Flow

,

Mutter-Clan

Cocaine

4:26

8

Трек Amar Y Ya!

Amar Y Ya!

TheGodOfSkillz

Cocaine

3:01

9

Трек El Rey Y La Reina

El Rey Y La Reina

TheGodOfSkillz

,

Dj Diavlid

Cocaine

3:51

10

Трек Street Soldiers

Street Soldiers

TheGodOfSkillz

Cocaine

3:10

11

Трек Dope

Dope

TheGodOfSkillz

,

Deejay Falkom

Cocaine

2:46

12

Трек Perico

Perico

TheGodOfSkillz

,

Eric Flava

,

Trexs Beat

Cocaine

2:47

13

Трек Sobredosis

Sobredosis

TheGodOfSkillz

Cocaine

3:06

14

Трек Polvo

Polvo

TheGodOfSkillz

,

21 Gramos Crew

,

Efedos MF

,

Seneca Dshu

,

Rapthorihanzo

,

Jewel el Impío

,

Horus One

Cocaine

5:40

15

Трек 11va Dimensión

11va Dimensión

TheGodOfSkillz

,

Misael Infame

Cocaine

3:06

16

Трек Lines

Lines

TheGodOfSkillz

,

Líderes Locales Crew

,

Mantharraya

,

Rapsido

,

Riesgo

,

Chb

Cocaine

4:00

17

Трек I'm Tired

I'm Tired

TheGodOfSkillz

,

Ma666ia Ne666ra

,

Dj Diavlid

Cocaine

2:25

18

Трек En La Mira

En La Mira

TheGodOfSkillz

,

Sidashit

,

KELEVRAH

,

Accordem Rkah

,

Ma666ia Ne666ra

,

Hunter VZ

,

Si666no

,

Worldwide Rappaz

Cocaine

4:12

Информация о правообладателе: Worldwide Rappaz Studios
