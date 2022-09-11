О нас

Gentle Piano Music

Gentle Piano Music

,

PianoDreams

Альбом  ·  2022

Hymns of the Keys

#Эмбиент
Gentle Piano Music

Артист

Gentle Piano Music

Релиз Hymns of the Keys

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Thoughts

Deep Thoughts

PianoDreams

Hymns of the Keys

3:59

2

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:42

3

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

PianoDreams

Hymns of the Keys

4:23

4

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

PianoDreams

Hymns of the Keys

6:57

5

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Hymns of the Keys

3:58

6

Трек Safe Room

Safe Room

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:02

7

Трек Final Fantasy

Final Fantasy

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:24

8

Трек Sophisticated Piano

Sophisticated Piano

PianoDreams

Hymns of the Keys

0:56

9

Трек Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

PianoDreams

Hymns of the Keys

4:12

10

Трек Sad Piano

Sad Piano

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:42

11

Трек Peaceful Jazz Ambient Piano

Peaceful Jazz Ambient Piano

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:46

12

Трек Peaceful Melancholic Piano

Peaceful Melancholic Piano

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:38

13

Трек Soft Piano Dreams

Soft Piano Dreams

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:24

14

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:33

15

Трек Time of Innocence

Time of Innocence

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:29

16

Трек Droplets of the Spectrum

Droplets of the Spectrum

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:54

17

Трек Nga Mihi

Nga Mihi

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:59

18

Трек Sahara

Sahara

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:57

19

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:48

20

Трек Balance

Balance

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:43

21

Трек War Piano

War Piano

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:44

22

Трек Spring Is Here

Spring Is Here

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:40

23

Трек Peaceful Dreams

Peaceful Dreams

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:42

24

Трек Pretty Streets

Pretty Streets

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:28

25

Трек My Beautiful Family

My Beautiful Family

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:46

26

Трек Droplets of the Heart

Droplets of the Heart

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:52

27

Трек Cavern Meditations

Cavern Meditations

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:53

28

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Hymns of the Keys

3:07

29

Трек Autumn 2022

Autumn 2022

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:08

30

Трек I Have Arrived in Paris

I Have Arrived in Paris

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:24

31

Трек Spring 2022

Spring 2022

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:41

32

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:35

33

Трек In Brussels

In Brussels

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:31

34

Трек Upright Piano

Upright Piano

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:15

35

Трек I Can't Sleep

I Can't Sleep

PianoDreams

Hymns of the Keys

1:18

36

Трек I Love My Cat

I Love My Cat

PianoDreams

Hymns of the Keys

2:07

37

Трек Art in Itself

Art in Itself

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:44

38

Трек A Momentous Change

A Momentous Change

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:14

39

Трек A Journey to Cherish

A Journey to Cherish

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:34

40

Трек Most Awaiting Moment

Most Awaiting Moment

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:20

41

Трек Life Transition

Life Transition

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:11

42

Трек Stepping out of Comfort Zone

Stepping out of Comfort Zone

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:14

43

Трек New Chapter in Life

New Chapter in Life

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

3:04

44

Трек The Becoming

The Becoming

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:34

45

Трек Life's Metamorphosis

Life's Metamorphosis

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

3:25

46

Трек Trying out New Things

Trying out New Things

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:24

47

Трек New Perspective

New Perspective

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

3:08

48

Трек Life Together

Life Together

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:28

49

Трек Forever and Always

Forever and Always

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:44

50

Трек Beginning and End

Beginning and End

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:50

51

Трек Through Ups and Downs

Through Ups and Downs

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:54

52

Трек More Than Ever

More Than Ever

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:27

53

Трек Yet to Come

Yet to Come

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:34

54

Трек A Way of Being

A Way of Being

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

2:27

55

Трек A Memorable Time

A Memorable Time

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:20

56

Трек Dearest Constant

Dearest Constant

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:37

57

Трек Beyond Grateful

Beyond Grateful

Gentle Piano Music

Hymns of the Keys

1:34

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
