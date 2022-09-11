О нас

Soft Winter Jazz

Soft Winter Jazz

,

Jazz for Dogs

,

Jazz Instrumental Chill

Альбом  ·  2022

Stress Curing

#Джаз
Soft Winter Jazz

Артист

Soft Winter Jazz

Релиз Stress Curing

#

Название

Альбом

1

Трек Late Night Moods (Jazz Piano Instrumental)

Late Night Moods (Jazz Piano Instrumental)

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:06

2

Трек Travel the World

Travel the World

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:38

3

Трек Look at the Fireworks

Look at the Fireworks

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:50

4

Трек Valentines Day Jazz Piano

Valentines Day Jazz Piano

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:50

5

Трек Jazz Thoughts

Jazz Thoughts

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:57

6

Трек The Jazz Player

The Jazz Player

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:55

7

Трек Stereotype

Stereotype

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

4:09

8

Трек Cosy Jazz Piano

Cosy Jazz Piano

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:55

9

Трек Ambient Jazz

Ambient Jazz

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:01

10

Трек Superb Jazz Piano

Superb Jazz Piano

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

4:06

11

Трек Outdoor Jazz Piano Player

Outdoor Jazz Piano Player

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:05

12

Трек Autumn Jazz Piano

Autumn Jazz Piano

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:43

13

Трек Watching the Jazz Player Play

Watching the Jazz Player Play

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:43

14

Трек Street Jazz Piano Player

Street Jazz Piano Player

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:02

15

Трек Optimize

Optimize

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:02

16

Трек Gravy Train

Gravy Train

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:03

17

Трек Thrilling Jazz

Thrilling Jazz

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:24

18

Трек Wake up Call

Wake up Call

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:28

19

Трек Little Black Dress

Little Black Dress

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

1:39

20

Трек Nice to Meet You

Nice to Meet You

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:24

21

Трек Stay

Stay

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:36

22

Трек Getting It

Getting It

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:07

23

Трек Integrity

Integrity

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

1:38

24

Трек Applause

Applause

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

1:45

25

Трек Opportunity

Opportunity

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

3:08

26

Трек Released

Released

Jazz Instrumental Chill

Stress Curing

2:17

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
