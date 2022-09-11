О нас

Jazz Music Therapy for Dogs

Jazz Music Therapy for Dogs

,

Musica Jazz Instrumental

,

Soft Jazz & Coffee

Альбом  ·  2022

Music for Joy

#Джаз
Jazz Music Therapy for Dogs

Артист

Jazz Music Therapy for Dogs

Релиз Music for Joy

#

Название

Альбом

1

Трек Big Jazz

Big Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

1:38

2

Трек Consuming Jazz

Consuming Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:44

3

Трек Open Up

Open Up

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:04

4

Трек Speak Out

Speak Out

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:20

5

Трек Wanting Jazz

Wanting Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:20

6

Трек Jazz Bubbles

Jazz Bubbles

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:31

7

Трек Jazz Culture

Jazz Culture

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:03

8

Трек Rightful Jazz

Rightful Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:13

9

Трек Monumental Jazz

Monumental Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:16

10

Трек Silky Jazz

Silky Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

1:48

11

Трек Safety Jazz

Safety Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:17

12

Трек Speaking Jazz

Speaking Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:24

13

Трек Peachy Jazz

Peachy Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:24

14

Трек Lightning Jazz

Lightning Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

1:36

15

Трек Fleeting Jazz

Fleeting Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:44

16

Трек Radiating Jazz

Radiating Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:24

17

Трек Move with Jazz

Move with Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:17

18

Трек Steeped in Jazz

Steeped in Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:14

19

Трек Turquoise Jazz

Turquoise Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:35

20

Трек Peach Jazz

Peach Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:54

21

Трек Lemon Jazz

Lemon Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:38

22

Трек Lilac Jazz

Lilac Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:12

23

Трек Violet Jazz

Violet Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:18

24

Трек Blue Jazz

Blue Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:15

25

Трек Hot Pink Jazz

Hot Pink Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:03

26

Трек Red Brick Jazz

Red Brick Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:16

27

Трек Chiffon Jazz

Chiffon Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:17

28

Трек Lavender Jazz

Lavender Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:13

29

Трек Vanilla Jazz

Vanilla Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

1:53

30

Трек Hot Chocolate Jazz

Hot Chocolate Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:16

31

Трек Pin Stripe Jazz

Pin Stripe Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:42

32

Трек Thistle Jazz

Thistle Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

1:34

33

Трек Velvet Jazz

Velvet Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:54

34

Трек Silk Jazz

Silk Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

3:08

35

Трек Cotton Jazz

Cotton Jazz

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:35

36

Трек Jazz Linen

Jazz Linen

Soft Jazz

,

Coffee

Music for Joy

2:16

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
