University

Jazz

Cafe,

Cafe Music Jazz Channel

, Jazz

Альбом  ·  2022

Music Is the Food of Love

#Джаз
Jazz

Артист

Jazz

Релиз Music Is the Food of Love

#

Название

Альбом

1

Трек Negotiation

Negotiation

Jazz

Music Is the Food of Love

1:15

2

Трек Open Arms

Open Arms

Jazz

Music Is the Food of Love

3:39

3

Трек Welcome

Welcome

Jazz

Music Is the Food of Love

1:55

4

Трек Freedom of Speech

Freedom of Speech

Jazz

Music Is the Food of Love

1:55

5

Трек Perky Jazz

Perky Jazz

Jazz

Music Is the Food of Love

2:15

6

Трек Partners

Partners

Jazz

Music Is the Food of Love

2:08

7

Трек Great Condition

Great Condition

Jazz

Music Is the Food of Love

1:39

8

Трек Take Advantage

Take Advantage

Jazz

Music Is the Food of Love

2:57

9

Трек Enjoyment

Enjoyment

Jazz

Music Is the Food of Love

2:11

10

Трек See You Tomorrow

See You Tomorrow

Jazz

Music Is the Food of Love

1:58

11

Трек Morning Sky

Morning Sky

Jazz

Music Is the Food of Love

2:09

12

Трек In the Park

In the Park

Jazz

Music Is the Food of Love

2:41

13

Трек Transition

Transition

Jazz

Music Is the Food of Love

3:15

14

Трек Coffee Break Jazz

Coffee Break Jazz

Jazz

Music Is the Food of Love

2:42

15

Трек Croissant

Croissant

Jazz

Music Is the Food of Love

2:37

16

Трек Wooly Scarf

Wooly Scarf

Jazz

Music Is the Food of Love

2:57

17

Трек This Must Happen

This Must Happen

Jazz

Music Is the Food of Love

3:30

18

Трек Work It Out

Work It Out

Jazz

Music Is the Food of Love

3:01

19

Трек Agreeing to This

Agreeing to This

Jazz

Music Is the Food of Love

1:56

20

Трек Sheppard

Sheppard

Jazz

Music Is the Food of Love

3:41

21

Трек Firm Hand

Firm Hand

Jazz

Music Is the Food of Love

3:37

22

Трек Who You Are

Who You Are

Jazz

Music Is the Food of Love

3:15

23

Трек Figure Out

Figure Out

Jazz

Music Is the Food of Love

3:07

24

Трек Good Spirits

Good Spirits

Jazz

Music Is the Food of Love

3:29

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
