Relaxed Minds

Relaxed Minds

,

Soft Music

,

PianoDreams

Альбом  ·  2022

Mindful Piano Sounds

#Эмбиент

1 лайк

Relaxed Minds

Артист

Relaxed Minds

Релиз Mindful Piano Sounds

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Thoughts

Deep Thoughts

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

3:59

2

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:42

3

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

4:23

4

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

6:57

5

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

3:58

6

Трек Safe Room

Safe Room

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:02

7

Трек Final Fantasy

Final Fantasy

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:24

8

Трек Sophisticated Piano

Sophisticated Piano

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

0:56

9

Трек Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

4:12

10

Трек Sad Piano

Sad Piano

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:42

11

Трек Peaceful Jazz Ambient Piano

Peaceful Jazz Ambient Piano

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:46

12

Трек Peaceful Melancholic Piano

Peaceful Melancholic Piano

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:38

13

Трек Soft Piano Dreams

Soft Piano Dreams

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:24

14

Трек Alone Tonight

Alone Tonight

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:51

15

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:33

16

Трек Time of Innocence

Time of Innocence

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:29

17

Трек Pools of Water

Pools of Water

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

3:49

18

Трек Droplets of the Spectrum

Droplets of the Spectrum

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:54

19

Трек Nga Mihi

Nga Mihi

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:59

20

Трек Sahara

Sahara

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:57

21

Трек Terris

Terris

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

3:02

22

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:48

23

Трек Balance

Balance

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:43

24

Трек Snowflakes in Autumn

Snowflakes in Autumn

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

3:00

25

Трек War Piano

War Piano

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:44

26

Трек Platinum Jubilee

Platinum Jubilee

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:32

27

Трек A Moment in History

A Moment in History

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:34

28

Трек Spring Is Here

Spring Is Here

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:40

29

Трек Peaceful Dreams

Peaceful Dreams

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:42

30

Трек Married to Be

Married to Be

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:42

31

Трек Pretty Streets

Pretty Streets

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:28

32

Трек World War 3

World War 3

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:34

33

Трек My Beautiful Family

My Beautiful Family

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:46

34

Трек A Sad Piano

A Sad Piano

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:40

35

Трек Droplets of the Heart

Droplets of the Heart

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:52

36

Трек Cavern Meditations

Cavern Meditations

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:53

37

Трек Rainy Piano Days

Rainy Piano Days

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:45

38

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

3:07

39

Трек Autumn 2022

Autumn 2022

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:08

40

Трек I Have Arrived in Paris

I Have Arrived in Paris

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:24

41

Трек It Is What It Is

It Is What It Is

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:53

42

Трек Spring 2022

Spring 2022

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:41

43

Трек Summer 2022

Summer 2022

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:26

44

Трек New York Snow

New York Snow

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:33

45

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:35

46

Трек In Brussels

In Brussels

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:31

47

Трек Upright Piano

Upright Piano

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:15

48

Трек In Iceland

In Iceland

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

0:59

49

Трек I Can't Sleep

I Can't Sleep

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

1:18

50

Трек I Love My Cat

I Love My Cat

PianoDreams

Mindful Piano Sounds

2:07

51

Трек Affinity Piano

Affinity Piano

Soft Music

Mindful Piano Sounds

1:58

52

Трек Enjoyable Piano Sounds, Pt. 30

Enjoyable Piano Sounds, Pt. 30

Relaxed Minds

Mindful Piano Sounds

2:43

53

Трек Vocation Piano

Vocation Piano

Relaxed Minds

Mindful Piano Sounds

2:51

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
