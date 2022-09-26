О нас

Soft Piano

Soft Piano

,

Piano Love Songs

,

PianoDreams

Альбом  ·  2022

Dreamy Piano Sounds

#Эмбиент
Soft Piano

Артист

Soft Piano

Релиз Dreamy Piano Sounds

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Thoughts

Deep Thoughts

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

3:59

2

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

3:58

3

Трек Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

4:12

4

Трек Alone Tonight

Alone Tonight

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:51

5

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:33

6

Трек Droplets of the Spectrum

Droplets of the Spectrum

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:54

7

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:48

8

Трек Balance

Balance

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:43

9

Трек A Moment in History

A Moment in History

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

1:34

10

Трек Married to Be

Married to Be

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

1:42

11

Трек A Sad Piano

A Sad Piano

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

1:40

12

Трек Droplets of the Heart

Droplets of the Heart

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:52

13

Трек Cavern Meditations

Cavern Meditations

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:53

14

Трек Rainy Piano Days

Rainy Piano Days

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:45

15

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

3:07

16

Трек Autumn 2022

Autumn 2022

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

2:08

17

Трек It Is What It Is

It Is What It Is

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

1:53

18

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

1:35

19

Трек In Brussels

In Brussels

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

1:31

20

Трек In Iceland

In Iceland

PianoDreams

Dreamy Piano Sounds

0:59

21

Трек Rosarium Piano

Rosarium Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:55

22

Трек Braw Piano

Braw Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:31

23

Трек Cerebral Piano

Cerebral Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:25

24

Трек Savant Piano

Savant Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

1:57

25

Трек Causative Piano

Causative Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:43

26

Трек Juicy Piano

Juicy Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:32

27

Трек Fashionably Piano

Fashionably Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:37

28

Трек Camelot Piano

Camelot Piano

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:25

29

Трек Silver as Diamond Flame

Silver as Diamond Flame

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

5:05

30

Трек Echo of a Ravens Crawking

Echo of a Ravens Crawking

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:57

31

Трек Still and Restful

Still and Restful

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:50

32

Трек A Moment of Clarity

A Moment of Clarity

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:38

33

Трек Precipitous Hills

Precipitous Hills

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:18

34

Трек Convent Quiet

Convent Quiet

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

4:01

35

Трек Soothing and Yogi Still

Soothing and Yogi Still

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:58

36

Трек Rosewater

Rosewater

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

4:03

37

Трек Glorious Lustre of the Water

Glorious Lustre of the Water

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

4:10

38

Трек Natures Amphitheatre

Natures Amphitheatre

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:50

39

Трек The Air Hummed All Around Us

The Air Hummed All Around Us

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:21

40

Трек Rain-Winkled Grass

Rain-Winkled Grass

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

4:05

41

Трек Forged My Way Homewards

Forged My Way Homewards

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:23

42

Трек Lake Glimmering at Dawn

Lake Glimmering at Dawn

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

4:14

43

Трек Waters Edge

Waters Edge

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:56

44

Трек Lake Shore Chilling

Lake Shore Chilling

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:47

45

Трек Tuscany-Blue Sky

Tuscany-Blue Sky

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:58

46

Трек One Must Love Music

One Must Love Music

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:45

47

Трек Vodka Clear

Vodka Clear

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:24

48

Трек Lavender Filled the Room

Lavender Filled the Room

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:01

49

Трек Classic Upright

Classic Upright

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:24

50

Трек Piece of Art

Piece of Art

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:58

51

Трек Gaze at the Keyboard

Gaze at the Keyboard

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:04

52

Трек My Hands Showed Novicey

My Hands Showed Novicey

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:08

53

Трек Resonated

Resonated

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:02

54

Трек Grandmothers Métier

Grandmothers Métier

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:54

55

Трек There I Was Just Sitting

There I Was Just Sitting

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:38

56

Трек Find the Melody

Find the Melody

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:39

57

Трек Play a Piece

Play a Piece

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:43

58

Трек The Color of Music

The Color of Music

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

3:27

59

Трек In Front of the Ivories

In Front of the Ivories

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

2:42

60

Трек Invested in Playing

Invested in Playing

Soft Piano

Dreamy Piano Sounds

4:23

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
Другие альбомы исполнителя

