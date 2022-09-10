О нас

Chillout Lounge Piano

Chillout Lounge Piano

,

Relaxing Piano Therapy

,

PianoDreams

Альбом  ·  2022

Piano Sounds for Mindfulness

#Эмбиент
Chillout Lounge Piano

Артист

Chillout Lounge Piano

Релиз Piano Sounds for Mindfulness

#

Название

Альбом

1

Трек The Only One

The Only One

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:39

2

Трек Far Away Home

Far Away Home

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

4:05

3

Трек Eternal Love

Eternal Love

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

4:19

4

Трек Calming Moments

Calming Moments

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

3:38

5

Трек Ballad for Lovers

Ballad for Lovers

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

1:07

6

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:42

7

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

4:23

8

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

6:57

9

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

3:58

10

Трек Safe Room

Safe Room

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:02

11

Трек Final Fantasy

Final Fantasy

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:24

12

Трек Sophisticated Piano

Sophisticated Piano

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

0:56

13

Трек Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

4:12

14

Трек Sad Piano

Sad Piano

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:42

15

Трек Peaceful Jazz Ambient Piano

Peaceful Jazz Ambient Piano

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:46

16

Трек Peaceful Melancholic Piano

Peaceful Melancholic Piano

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:38

17

Трек Soft Piano Dreams

Soft Piano Dreams

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:24

18

Трек Alone Tonight

Alone Tonight

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:51

19

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:33

20

Трек Time of Innocence

Time of Innocence

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:29

21

Трек Pools of Water

Pools of Water

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

3:49

22

Трек Droplets of the Spectrum

Droplets of the Spectrum

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:54

23

Трек Nga Mihi

Nga Mihi

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:59

24

Трек Sahara

Sahara

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:57

25

Трек Terris

Terris

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

3:02

26

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:48

27

Трек Balance

Balance

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:43

28

Трек Snowflakes in Autumn

Snowflakes in Autumn

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

3:00

29

Трек 9/11

9/11

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:19

30

Трек A Sad Piano

A Sad Piano

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:29

31

Трек A Tribute

A Tribute

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:45

32

Трек Background Cinema Piano

Background Cinema Piano

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:23

33

Трек Cherish Every Moment

Cherish Every Moment

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:34

34

Трек Cinematic Emotional Piano

Cinematic Emotional Piano

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:35

35

Трек Deep in Thought Piano

Deep in Thought Piano

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:37

36

Трек Forever in My Heart

Forever in My Heart

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:38

37

Трек Gone but Never Forgotten

Gone but Never Forgotten

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:13

38

Трек Graduation Day

Graduation Day

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:29

39

Трек Graduation Memories Piano

Graduation Memories Piano

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:25

40

Трек Happy Mothers Day

Happy Mothers Day

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:41

41

Трек I Love My Kids

I Love My Kids

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:38

42

Трек I Love You

I Love You

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:17

43

Трек I Miss You

I Miss You

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:36

44

Трек I Need a Hug

I Need a Hug

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:42

45

Трек In Switzerland

In Switzerland

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:17

46

Трек Lest We Forget

Lest We Forget

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:33

47

Трек My Baby

My Baby

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:16

48

Трек My Children Are Everything

My Children Are Everything

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:36

49

Трек Paris Piano

Paris Piano

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:20

50

Трек Piano for Thinking

Piano for Thinking

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:38

51

Трек Putting Myself First

Putting Myself First

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:16

52

Трек Relaxing in a Bath

Relaxing in a Bath

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:22

53

Трек Thinking Piano

Thinking Piano

Relaxing Piano Therapy

Piano Sounds for Mindfulness

2:31

54

Трек Droplets of the Heart

Droplets of the Heart

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:52

55

Трек Cavern Meditations

Cavern Meditations

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:53

56

Трек Rainy Piano Days

Rainy Piano Days

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:45

57

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

3:07

58

Трек Autumn 2022

Autumn 2022

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:08

59

Трек I Have Arrived in Paris

I Have Arrived in Paris

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:24

60

Трек It Is What It Is

It Is What It Is

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:53

61

Трек Spring 2022

Spring 2022

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:41

62

Трек Summer 2022

Summer 2022

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:26

63

Трек New York Snow

New York Snow

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:33

64

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:35

65

Трек In Brussels

In Brussels

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:31

66

Трек Upright Piano

Upright Piano

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:15

67

Трек In Iceland

In Iceland

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

0:59

68

Трек I Can't Sleep

I Can't Sleep

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

1:18

69

Трек I Love My Cat

I Love My Cat

PianoDreams

Piano Sounds for Mindfulness

2:07

70

Трек Simplistic

Simplistic

Chillout Lounge Piano

Piano Sounds for Mindfulness

3:41

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
