Banda Unión Juventud Sunicancha

Альбом  ·  2011

La Realeza del Suni

#Латинская
Banda Unión Juventud Sunicancha

Артист

Banda Unión Juventud Sunicancha

Релиз La Realeza del Suni

#

Название

Альбом

1

Трек Pañuelito

Pañuelito

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

3:27

2

Трек El Paucalero

El Paucalero

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

3:08

3

Трек Chico Tonto

Chico Tonto

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

3:47

4

Трек Cruel Destino

Cruel Destino

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

3:23

5

Трек El Teléfono

El Teléfono

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

3:42

6

Трек Tributo la Nueva Estrella

Tributo la Nueva Estrella

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

11:35

7

Трек Ay Destino

Ay Destino

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

3:18

8

Трек Tributo Revelación 5:40

Tributo Revelación 5:40

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

10:03

9

Трек Corazón Enamorado

Corazón Enamorado

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

4:30

10

Трек Luisillo

Luisillo

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

3:29

11

Трек Tu Visita

Tu Visita

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

4:19

12

Трек Mi Morocha

Mi Morocha

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

4:50

13

Трек Himno del Distrito de Huarochirí

Himno del Distrito de Huarochirí

Banda Unión Juventud Sunicancha

La Realeza del Suni

4:42

Информация о правообладателе: Banda Unión Juventud Sunicancha
